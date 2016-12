Detektei Frankfurt, Köln, Karlsruhe – Unterhaltsbetrug

(fair-NEWS)

Als einer der häufigsten Scheidungsgründe ist die Untreue bekannt. Prof. Werner Habermehl Sexualforscher und Leiters des GEWIS-Institutes stellte in seiner Studie fest das bereits zu Beginn der Beziehung 2 % der Ehefrauen und 5 % der Ehemänner fremdgehen.Eine Studie der Georg-August-Universität Göttingen belegte 2008 das 55 % der Frauen und 49 % der Männer die befragt wurden schon einmal fremdgegangen waren. Davon gestanden 35 % der weiblichen Befragten und 37 % der männlichen Befragten, dass Sie bereits 2 – 3 mal in Ehepartner betrogen hatten.Das Versprechen es sei nur ein einmaliger AusrutscherDas Versprechen ist in den meisten Fällen nur eine Lüge. Laut einer Umfrage mit 3334 Betrogenen und 2.600 Ehebrechern triff die Aussage des einmaligen Fremdgehens nur bei 12 % – 15 % der Ehebrecher zu. 41 % - 46 % der Ehebrecher haben eine längere Affäre.Männer gehen während der Schwangerschaft Ihrer Frau fünf mal öfter fremd. Bei Frauen hingegen wirkt die Zeit des Eisprungs anregend.Internet erleichtert SeitensprungUnzählige neue Plattformen im Internet dienen dazu sich anonym treffen zu können für einen Seitensprung ohne die Kenntnisnahme seines Partners zu vollziehen. Immer leichter wird es eine unentdeckte Affäre ohne Konsequenzen zu beginnen.Durch die Anonymität und die kurze Dauer die für eine Kontaktaufnahme benötigt wird, ist es für den Betrogenen schwer das Fremdgehen nachzuweisen.Ohne Beweise lassen sich die Partner häufig jahrelang hintergehen.



