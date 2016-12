Stalking Opfer? Detektei Frankfurt – Karlsruhe – Köln hilft

(fair-NEWS) Eine Observation die durch einen professionellen Detektiven ausgeführt wird kann behilflich sein Beweise für eine handfeste Anzeige zu sammeln. Eine Studie des Mannheimer Zentralinstitut seelischer Gesundheit aus dem Jahr 2006 belegte das ca. 12 % aller in Deutschland lebenden Personen wenigstens ein mal in Ihrem Leben obsessiv belästigt oder verfolgt werden.



Fälle von Stalking die durch die Polizei erfasst wurden:



(Dunkelziffer liegt horrend darüber, bei ca. 600.000 – 800.000 Betroffene)



2014: 21.857 Betroffene



2015: 19.704 Betroffene



2010 waren es 26.848 Betroffene die den Fall der Polizei gemeldet haben. Die Polizei konnte 21.689 Tatverdächtige ermitteln. Auf Grund von mangelnden Beweisen wurden ausschließlich 748 Peiniger (3,7 %) angeklagt, nur 414 (1,9 %) wurden verurteilt.



Eine Vielzahl der Stalking Betroffenen (80 %) sind Frauen, 80 % der betroffenen Frauen kennen Ihren Peiniger bereits. Er ist Ihr Nachbar, Ex-Partner, ein Kollege, Mandant oder Klient.



Die durchschnittliche Dauer eines Stalking-Übergriffs liegt bei 28 Monaten. In der die Opfer sehr leiden. Zwei Forscher (Emmelkamp und Kamphuis) fanden heraus das die Betroffenen ähnlich wie Überlebende nach einem Flugabsturz leiden.



Die Detektei AsA-GUARD KG Privatdetektei und Wirtschaftsdetektei befasst sich seit Jahren in der Privatdetektei mit der Beweissicherung von Stalking-Übergriffen. Die Detektive der Detektei sind Experten in der Observation von Tätern. Die Observation bietet Ihnen einen ersten Schutz, außerdem haben die Detektive der Detektei Gelegenheit Beweise zu sammeln.



Mit den Beweisen kann ein richterlicher Beschluss erwirkt werden, durch den sich der Täter der betroffenen Person nicht mehr nähern darf, sie nicht mehr anrufen darf, oder anders den Kontakt suchen darf.



Durch eine weitere Observation von einem Detektiv der Detektei wird im Anschluss an das Gerichtsverfahren die Sicherheit der Betroffenen gewährleistet.



Ein Zuwiderhandeln gegen den Gerichtsbeschluss, kann bei der Observation der Detektive sofort entdeckt und festgehalten werden.



So haben Betroffene schnell Beweise die sie vor Gericht gegen den Täter einsetzen können, um eine Verurteilung zu bewirken.



Werden Sie bedroht, verfolgt, oder einfach belästigt?



Der Chefdetektiv der Detektei hat langjährige Erfahrung in der Lösung von Stalking Problematik. Der Detektiv ist Fachmann im Umgang mit Stalkern, und gibt zuverlässige Tipps für den Umgang und das passende Verhalten.



Stalking Opfer haben oft das Problem das aus Sage gegen Aussage steht und es schwer fällt den Täter die Tat nachzuweisen. Was dazu führt das die Verurteilungszahlen bei anderen Verbrechen abgesehen von Verkehrsdelikten 15 x höher ist als bei Stalking-Übergriffen.



Auch die Polizei kann durch die Gesetzeslage oft erst sehr spät eingreifen.



Die Stalking Opfer leben so lange in Angst und Schrecken und haben keine Möglichkeit zu entkommen. Die Detektive der Detektei können helfen die Situation schnell wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Detektei kann durch die Observation von einem Detektiv ein erstes Gefühl der Sicherheit und des Schutzes bieten.



Psychischer Stress für Stalking Opfer



Im Durchschnitt stellen Stalker Ihren Opfern 28 Monate nach, was einen extremen psychischen Stress für die Opfer bedeutet. Zwei Forscher Namens Emmelkamp & Kamphuis fanden heraus das die das von Stalking Betroffene Opfer den gleichen psychischen und physischen Stress ausgesetzt sind wie die überlebenden Opfer eines Flugzeugabsturzes.