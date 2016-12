Autopflege Lüneburg-Hamburg – Trockeneisreinigung

(fair-NEWS) Trockeneis kommt bei der Innenreinigung, Motorraumreinigung und weiteren Bereichen der Fahrzeugreinigung zum Einsatz.



Die Trockeneisreinigung zählt zu einer der neusten und schonendsten Verfahren die zur Fahrzeugreinigung verwendet werden. Schwer zugängliche Stellen können meist ohne die Demontage von Fahrzeugteilen bei der Autopflege gereinigt werden. So ist auch eine Motorraumreinigung kein besonders großer Aufwand mehr. Mehr noch man bekommt die Fahrzeugteile bei der Autoaufbereitung restlos sauber.



Das abbrassive Verfahren (nicht Oberflächen abreibend) wird besonders von Autoliebhabern und Oldtimer-Freunden geschätzt.



Trockeneis, was ist das?



Trockeneis besteht als reinem Kohlendioxid, auch CO2 genannt. CO2 ist eigentlich ein Gas, hier liegt es als feste Form vor. CO2 ist nicht giftig und völlig geruchslos. Um die Haltbarkeit von Getränken während des Produktionsablaufs zu verlängern und für einen frischen Geschmack zu sorgen wird CO2 eingesetzt. Es kommt außerdem für die Kühlung von Wurst- und Fleischwaren zu Einsatz.



Wie funktioniert eine Trockeneisreinigung?



Die Trockeneisreinigung ähnelt der bekannten Sandstrahl Methode. Nur statt des abreibenden Sandes wird CO2 verwendet. Mit dem Auftragen der Trockeneisschicht wir eine Thermospannung erzeugt, welche den Schutz ablöst. Über eine hohe Geschwindigkeit werden weitere Schichten Trockeneis aufgetragen. Bei jeder neuen Schicht löst sich weiterer Deck ab. Dabei wird die Oberfläche weder zerkratzt noch anderweitig beschädigt.



Das Trockeneis Verfahren, das ohne jegliche Reinigungsmittel auskommt ist äußerst Umweltfreundlich. Nach der Reinigung bleibt nur der abgetragene Schmutz zurück, kein weiterer Abfall fällt an. So spart die Trockeneisreinigung viel Zeit und Arbeit.



In welchen Felder der Autoaufbereitung wird Trockeneis eingesetzt?



Für die Auto Innenreinigung von Fahrzeugen ist Trockeneis besten geeignet. Bei der Innenreinigung entfernt Trockeneis altes vertrocknetest Kaugummi und sogar Blut aus dem Teppich, Himmel und den Sitzpolstern des Fahrzeugs.



Stahlfelgen und Alufelgen können bei der Autopflege mit der Hilfe der Trockeneisreinigung von alten Bremsstaub und anderem Schmutz befreit werden. Auch hierbei wird die Oberfläche nicht beschädigt.



Stellen die am Fahrzeug schwer zu erreichen sind, werden ohne die Demontage von Autoteilen wieder so sauber wie am ersten Tag. Das Trockeneis kommt auch bis in die letzte kleine Einbuchtung hinein, und reinigt sie restlos.



Vorteile Autopflege mit Trockeneis?



Vorteile:



so schonend das sich auch Oldtimer auf die Reinigung freuen



Fahrzeugteile müssen nicht demontiert werden



schwere, alte Verschmutzungen können beseitigt werden



Bremsstaub verschwindet restlos



auch schwer zugängliche Fahrzeugteile werden gereinigt



umweltfreundlich Autopflege ohne Reinigungsmittel



Für welche Fahrzeugteile eignet sich eine Trockeneisreinigung?



Die Trockeneisreinigung ist für alle Bereiche des Fahrzeugs die nicht direkt mit der Elektronik in Verbindung stehen geeignet. Die Teile die mit der Elektronik in Verbindung stehen könnten bei der Reinigung einen Schaden durch die Nässe erhalten, und werden somit ausgelassen.



Besonders geeignet für:



Autoinnenraum



Polster



Teppich



Himmel



Felgen



Armatur



Welche Autoaufbereitungen bieten eine Trockeneisreinigung an?



Deutschlandweit gibt es nur wenige Autoaufbereitungen und Autopflegen die das Trockeneis Verfahren bereits einsetzen. Eine der wenigen Autopflegen mit dem Verfahren auch noch jahrelange Erfahrungen haben ist die D.T.M. Autopflege Lüneburg – Autoaufbereitung Hamburg. Die Autoaufbereitung betreut Kunden aus dem Umkreis Lüneburg, Hamburg, Lauenburg, Uelzen. Es kommen aber auch Fahrzeug-Liebhaber aus ganz Deutschland um Ihrem Fahrzeug den Luxus einer Trockeneisreinigung zu bieten.



Zusätzlich hat die Autopflege sich auf Steinschlag Reparaturen spezialisiert. Die Steinschlag Reparaturen werden von einem erfahrenen Steinschlag-Kosmetiker durchgeführt. Die Steinschlag Reparatur der D.T.M. Autopflege Lüneburg – Autoaufbereitung Hamburg ist mit Kasko-Versicherung völlig kostenfrei. Sollte keine Steinschlag Reparatur mehr möglich sein, wird der Scheibentausch günstig übernommen.