Trockeneisreinigung die neue Generation der Autopflege? Autoaufbereitung Hamburg – Lüneburg

(fair-NEWS)

Auch der Motorraum soll so unproblematisch gereinigt werden können. Auch Felgen und Lack sollen bei dem abbrassiv freien Methode wieder glänzen.Was ist Trockeneis?- Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege LüneburgTrockeneis ist gewöhnliches CO2 (Kohlendioxid) in fester Form. CO2 ist ein Gas das natürlich geruchslos und ungiftig. Bei der Produktion von Getränken wird es zur Verlängerung der Haltbarkeit und für den frischen Geschmack beigefügt. Auch für die Kühlung von Wurstwaren und Fleisch wird in der Lebensmittelindustrie auf CO2 gesetzt.Wie reinigt man mit Trockeneisreinigung? - Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege LüneburgDie Trockeneisreinigung funktioniert ähnlich wie das bekannte Sandstrahlen, nur das statt Sand CO2 zum Einsatz kommt. Durch das aufgetragene Trockeneis entsteht eine Thermospannung, die den Schmutz löst. Mit Hilfe von hoher Geschwindigkeit wird mehr Trockeneis aufgetragen und der Vorgang wiederholt. Dabei wird im jeder noch so fest sitzende Dreck entfernt ohne die Oberfläche dabei zu beschädigen. (Abbrassiv – nicht Oberflächen abreibend) Aufgrund der Material schonenden Eigenschaft sind besonders Oldtimer-Freunde begeistert von den Möglichkeiten die einem eine Trockeneisreinigung bietet.Das CO2 hinterlässt keinen Zusätzlichen Schmutz. So muss nach der Reinigung nur noch der Abgetragene Schmutz entfernt werden, was viel Arbeit und Müll einspart. Auch der Umwelt kommt das neue Verfahren in der AutopflegeIn welchen Bereichen der Autopflege kann Trockeneisreinigung angewendet werden - Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege LüneburgTrockeneis eignet sich perfekt für die Auto Innenreinigung, selbst eingetrocknetes Kaugummi, Blut, und uralte Flecken verschwinden spurlos aus Polstern, Teppich und Himmel des Fahrzeugs.Ob Alufelgen oder Stahlfelgen mit der Trockeneisreinigung können Sie eingebrannten Bremsstaub Problemlos entfernen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.Auch schwer zu erreichende Stellen können einfach gereinigt werden, dazu ist die keine Demontage von Fahrzeugteilen nötig. So kann z.B. der Motorraum bis in die kleinste Einbuchtung hinein gründlich gereinigt werden.Welchen Vorteil haben Sie bei der Innenreinigung mit Trockeneis - Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege Lüneburgäußerst schonende auch Oldtimer Reinigung möglichkeine Demontage von Fahrzeugteilen nötigschwerste Verschmutzungen am Fahrzeug können entfernt werdenauch schwer zu erreichende Stellen am Auto können gesäubert werdenumweltfreundliche Autopflege da keine Reinigungsmittel eingesetzt werdenWelche Teile des Fahrzeugs können während der Autopflege mit Trockeneis gereinigt werden?Eigentlich kann man alle Fahrzeugteile bei der Autopflege mit Trockeneisreinigen. Allerdings ist es ratsam Fahrzeugteile die mit Elektroteile in Verbindung stehen auszulassen.AutoinnenraumTeppichePolsterHimmelArmaturFelgenMotorraumWer bietet eine Autopflege mit Trockeneis an? - Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege LüneburgBis lang bieten nur wenige Autoaufbereitungen in Deutschland eine Autopflege mit Trockeneis an. Eine der Autoaufbereitungen ist die D.T.M. Autopflege aus dem Kreis Hamburg – Lüneburg – Lauenburg. Die D.T.M. Autopflege aus der Nähe von Hamburg hat sich auf die Autoaufbereitung/Autopflege mit Trockeneis spezialisiert, außerdem ist Sie Ihr zuverlässiger Partner in Sache Lackaufbereitung und Lackschutz – Nanopolitur.Durch eine professionelle Nanopolitur wird Verschmutzungen vorgebeugt. Zusätzlich holt die Nanopolitur den Tiefenglanz aus dem Lack heraus.Auch eine Steinschlag Reparatur und einen professionellen Scheibentausch kann man in der kleinen Autoaufbereitung/Autopflege durchführen lassen.Mit einer Teilkasko oder Vollkasko Versicherung bleibt die Steinschlagreparaturen zu 100 % kostenfrei für Kunden. Auch für die Steinschlagreparaturen wendet die D.T.M. Autopflege die neusten Verfahren an, so ist eine Steinschlagreparatur fast unsichtbar, wie ein Regentropfen auf der Scheibe. Jede Steinschlag Reparatur wird von einem erfahrenen Steinschlag-Kosmetiker durchgeführt.Autopflege Hamburg – Autoaufbereitung Lüneburg – Innenreinigung Lüneburg – und Umgebung



Bildinformation: Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege Lüneburg