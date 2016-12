Wirtschaftsdetektei Köln, Karlsruhe, Frankfurt - Produktpiraten überall

(fair-NEWS)

Jedes Jahr werden in Deutschland ca. 1200 – 1300 Verhandlungen auf Grund von Patentverletzung geführt. Seit 15 Jahren führt Deutschland die Liste der Patentverletzung hiermit europaweit an. Die USA übertreffen Deutschland mit 6500 Anzeigen im Jahr.In Deutschland führen gerade mal die Hälfte aller Verhandlungen zu einem rechtskräftigem Urteil. Parallel erhöht sich die Rate der Produktnachahmungen, was den Unternehmen in Deutschland jedes Jahr Milliarden kostet.Wirtschaftsdetekteien wie die Wirtschaftsdetektei AsA-GUARD KG - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei Karlsruhe haben es sich zum Ziel gemacht den Schaden für Unternehmer zu begrenzen. Die Wirtschaftsdetektive führen professionelle Wirtschaftsermittlungen in Unternehmen durch, und beobachten verdächtige Personen.Statistik Informationsdiebe - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheAm häufigsten sind Unternehmen die Holzbearbeitungsmaschinen, Textilmaschinen und Landmaschinen Technik produzieren betroffen. Die Produkte werden meist von Mitbewerber imitiert. Im Maschinen- und Anlagenbau allein entstand 2013 ein Schaden in Höhe von 7,90 Milliarden.Wirtschaftsdetektiv einschleusen - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheProduktpiraten bezahlen oft Mitarbeiter des Unternehmens dafür Ihnen geheimgehaltene Informationen zu beschaffen. Schwarze Schafe unter den eigenen Mitarbeitern ausfindig zu machen kann sich als sehr kompliziert erweisen. Schnell kommt ein generelles Gefühl der Unsicherheit auf.Eine Wirtschaftsdetektei schleust einer Wirtschaftsdetektiv ein der verdeckt für das Unternehmen Wirtschaftsermittlungen durchführt.Bei den Wirtschaftsermittlungen der Wirtschaftsdetektive werden verdächtige Personen genau unter die Lupe genommen, und Produktions- und Kommunikationsabläufe überwacht.Die Wirtschaftsdetektive ermitteln so schnell den Täter, und machen durch die Beweise der Wirtschaftsermittlung eine Anklage möglich.In 41 % aller Fälle verzichten die Unternehmen auf eine Anklage der Produktpiraten, betroffen sind besonders kleine Unternehmer. Die Produktpiraten bedrohen so die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.Früh genug vor Produktpiraten schützen - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheWenn sich Spione in der eigenen Firma aufhalten, geheime Informationen an Mitbewerber gehen, oder sogar schon erste Produktnachahmungen auf dem Markt zu finden sind, sollte ein professioneller Wirtschaftsdetektiv einer Wirtschaftsdetektei den Fall übernehmen.Auch das auffällige Verhalten von Mitarbeitern, oder das ausbleiben der gewohnten Kundschaft kann der richtige Moment für das Engagieren einer Wirtschaftsdetektei sein. Die Wirtschaftsdetektive arbeiten als verdeckte Ermittler unauffällig im Unternehmen.Kosten der Wirtschaftsermittlungen - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheKommt es durch die Wirtschaftsermittlungen der Wirtschaftsdetektive zu einer Gerichtsverhandlung, kann das Unternehmen die Kosten für die Wirtschaftsdetektei vor Gericht geltend machen. Die Wirtschaftsdetektei AsA-GUARD KG berät Kunden ausführlich zu diesem Thema.Wirtschaftsermittlungen - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheDie Detektei AsA-GUARD KG übernimmt zuverlässig Wirtschaftsermittlungen und Privatermittlungen für Kunden. Als Profi in der Ermittlung und Observation lösen die Wirtschaftsdetektive und Privatdetektive die undurchsichtigsten Fälle.Die Detektive und Detektivinnen sind speziell ausgebildet und haben bereits viel Erfahrung in Ihrem Spezialgebiet sammeln können.Mit der richtigen Spürnase und dem Sinn für Detail arbeiten sich die Detektivinnen und Detektive der Detektei Frankfurt, Detektei Köln, Detektei Karlsruhe problemlos in jeden Fall ein.Detektei Frankfurt - Detektei Köln - Detektei Karlsruhe und Sicherheitsdienst AsA-GUARD KGZusätzlich zu den Diensten der Detektei (Wirtschaftsdetektei/Privatdetektei) bietet die Detektei AsA-GUARD KG einen flexiblen Sicherheitsdienst an. Den Sicherheitsdienst können Unternehmen für den Messeschutz und die Sicherheit der Messemitarbeiter einsetzen. Auch bei dem reibungslosen Ablauf einer Messe unterstützen Unternehmer die Sicherheitsdienstmitarbeit des Sicherheitsdienst. Außerdem arbeiten die Sicherheitsdienstmitarbeiter des Sicherheitsdienst in Diskotheken und auf Veranstaltungen aller Art.Auch der Personenschutz und der Objektschutz fällt in den Tätigkeitsbereich des Sicherheitsdienst.Auftragsannahme Detektei Köln - Detektei Frankfurt - Detektei Karlsruhe: bundesweit - international



Bildinformation: Detektei Köln - Detektei Frankfurt - Detektei Karlsruhe