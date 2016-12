Autopflege Lüneburg – Hamburg - Wie der Fahrzeugwert bestehen bleibt?

(fair-NEWS)

Oft erseht ein Fahrzeugkäufer den Kauf seines Fahrzeuges schon seit langem, und die Freude beim Kauf ist sehr groß. Der Wert des Autos erhöht sich mit der wachsenden emotionalen Bindung über die Jahre noch für den Käufer. Spätesten wenn der Verkauf des Fahrzeugs ansteht wird der reale, verbleibende Wert interessant.Für die Wertbestimmung sind verschiedene Faktoren wichtig. Die Farbe, der Fahrzeug Typ, Marke und der Zustand des Fahrzeugs.Bei Ledersitzen und Dieselmotoren bleibt der Wert in den meisten Fällen für eine längere Zeit erhalten.Vorkommnisse wie Unfälle oder Hagelschäden führen schnell eine erhebliche Wertminderung herbei. Die Schadenshöhe ist hier ausschlaggebend für die Wertminderung. Um so höher der Schaden war um so größer die Wertminderung.Welche Maßnahmen helfen den Fahrzeugwert zu halten - Autopflege Lüneburg, Autoaufbereitung Hamburg – InnenreinigungDie richtige Autopflege für einen langen Werterhalt des Autos. Gummi- und Kunststoffteile sowie eventuelle Ledersitze sollten mindestens alle 6 – 9 mit Pflegemittel behandelt werden um ein austrocknen und brüchig werden zu vermeiden. Wer möchte kann 1 – 2 mal im Jahr selbst Hand anlegen, mindestens 1 mal im Jahr sollte aber gerade bei hochwertigen Fahrzeugen ein Fachmann die professionelle Autopflege übernehmen.Ähnlich verhält es sich mit dem Fahrzeuglack. Der Fahrzeuglack wird ideal geschützt wenn alle 3 – 6 Monate eine fachmännische Nanopolitur aufgetragen wird.Eine hochwertige Nanopolitur ist besonders im Winter, wenn die Straßen voll von Streusalz sind wichtig. Die Nanopolitur legt eine schützende Schicht über den Lack, Schmutz und Salze haben keinen Haftungsuntergrund. Das Fahrzeug bleibt länger sauber und lässt sich einfacher reinigen.Fahrzeugfarbe - Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege Lüneburg – InnenreinigungGenerell gibt das sich farbige Autos schwieriger verkaufen lassen als schwarze, und man für Sie einen geringeren Preis erzielt. Rote Fahrzeuge bleichen am schnellsten aus und sehen dann sehr schnell unansehnlich aus. Um das ausbleichen des Lackes zu vermeiden ist es wichtig Parkplätze mit direkter Sonneneinstrahlung zu meiden. Lackierungen sollten nur vom Profi durchgeführt werden, wenn es auf Grund der Größe möglich ist sollte eine Spot Repair Lackierung immer der kompletten Lackierung vorgezogen werdenVerkauf an einen Händler oder selbst verkaufen? - Autopflege Lüneburg, Autoaufbereitung Hamburg – InnenreinigungDer Autohändler lässt das Fahrzeug Grundüberholen und durch eine Autoaufbereitung oder Autopflege aufwerten und verkauft es so oft zu einem wesentlichen höheren Preis als er dem Besitzer ausgezahlt hat.Bei einem Privatverkauf kann ein höherer Preis erzielt werden. Fahrzeugaufbereitungen wie Autopflege Lüneburg, Autoaufbereitung Hamburg helfen Ihnen den Lack wieder den alten Glanz zurück zu erlangen. Über die gründlichen Auto Innenreinigung mittels Trockeneis werden die schlimmsten Verunreinigungen aus dem Fahrzeug Himmel, Teppich und Polstern beseitigt.Bei der Auto Innenreinigung werden die Gummis und Kunststoffteile sorgfältig gereinigt und mit speziellen Pflegemittel aufbereitet. Auch die Ledersitzen des Fahrzeugs werden bei der Auto Innenreinigung der Autopflege durch den Einsatz hochwertiger Pflegemittel aufgearbeitet.Unangenehme Gerüche und Tierhaare werden restlos entfernt.Die bei der Auto Auto Innenreinigung eingesetzte Trockeneistechnik kann auch zur Reinigung der Alu oder Stahlfelgen wirksam genutzt werden. Durch das wiederholte auftragen von einzelnen Trockeneis Schichten löst sich nach und nach der Bremsstaub von den Felgen ab.



Bildinformation: Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege Lüneburg