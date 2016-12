(fair-NEWS)

Am Marx-Engels-Platz in Berlin eröffnete der Palast der Republik am 23.April 1979. Das fünf Stockwerk hohe Bauwerk stand am Spree Ufer. Liebevoll Erichs Lampenladen genannt, wegen der 10 000 Kugellampen im Inneren des Gebäudes. Das glanzvolle DDR Wappen hing an der Außenfassade des Gebäudes.Gaststätten des PalastesUnterhaltungsräume, Cafes und Gaststätten beherbergte das Haus des Volkes. Zu den Gaststätten zählte das Palast Restaurant, das Linden Restaurant und das Spree Restaurant. Vom Arbeiter bis zum Parteifunktionär, das ganze Volk, hatte zu den Lokalen Zugang.Das Haus des VolkesDie FJD veranstaltete von 1982 bis 1987 das Musikfestival „Rock für den Frieden". Auf diesem Festival spielten auch prominente Westbürger, wie zum Beispiel Udo Lindenberg.



Bildinformation: Palast der Republik