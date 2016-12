Die Webseite als Aushängeschild im Internet

(fair-NEWS)

Die Webseite einer Praxis ist das Aushängeschild im Internet. Da Information von Interessenten heutzutage in erster Linie über das Internet gesammelt werden ist dieses Medium für diese Berufsgruppe von unschätzbarem Wert. Auch die Recherche nach einem Arzt, Facharzt oder Gesundheitsdienstleister passiert zunehmend online und sogar bei einer persönlichen Empfehlung wird vor einer Terminvereinbarung im Internet geschaut und die eigene Anforderung mit dem Angebot und dem Auftritt der Praxis verglichen. Ohne eine Praxiswebseite mit professionellem Webdesign sind Dienstleister für genau diese Onlinesuchen nicht existent und Ihnen entgehen potentielle Neupatienten.Modern, übersichtlich und in zeitgemäßem Layout präsentiert sich seit Dezember 2016 Gabriele Schüller mit ihrer Praxis ( http://praxis.schueller-heilpraktiker-feldenkrais.de ) in Bruchköbel. Besonderes Augenmerkt wurde auf die Ausarbeitung der Praxis-Schwerpunkte gelegt. Als zertifizierte Feldenkraislehrerin, staatl. geprüfte Heilpraktikerin und systemische Beraterin legte Frau Schüller besonderen Wert auf die klare Darstellung dieser Spezialgebiete.Um zu einer maßgeschneiderten Web-Präsenz zu kommen, wurden vorab die allgemeinen Ansprüche an die Homepage geklärt, Ziel-Prioritäten definiert und Inhalte konzipiert. Aus der täglichen Arbeit mit Ihren Patienten war klar, dass die Zielgruppe sich meist vor einem Termin gut informiert und die speziellen Nöte direkt angesprochen werden sollten. Hierzu wurden Grafiken entwickelt, die den Betrachter abholen und direkt in das jeweilige Thema einführen. Die Illustrationen wurden individuell zu den Themenbereichen erstellt, bunt und in frölichen Farben geben Sie einen positiven Praxiseindruck und eine „positive“ Behandlungs-Perspektive.Auf der neuen Homepage sind alle Themen eindeutig verlinkt und aufgeschlüsselt, außerdem gibt die Site einen Überblick über das Angebot und die Behandlungskosten und ermöglicht einen ersten Blick in die Praxis. Als responsive Website steht Sie auch in einer mobilen Form zu Verfügung, sie kann demnach von allen technischen Endgeräten, wie Smartphone, Tablet etc.) betrachtet werden und auch unterwegs genutzt werden. Dieser Aspekt ist besonders interessant für Websites mit einem Angebot, das sich vorwiegend an Endverbraucher richtet.Konzeptionell entwickelte kexDESIGN den Auftritt, inklusive Design, technischer Umsetzung und erster Optimierung für Suchmaschinen. Die Ausdrucksstärke erhält die Site durch die individuellen Grafiken und Bildmotive. Die Basis der Website ist Wordpress, dass sich durch Bedienerfreundlicheit auszeichnet. Dank einer kleinen Schulung können derartig umgesetzte Websites von Betreibern selbst gepflegt werden, wobei kexDESIGN je nach Wunsch auch eine konsequente und kontinuierliche Pflege und Wartung der Website anbietet.



Bildinformation: Naturheilpraxis Gabriele Schüller (http://praxis.schueller-heilpraktiker-feldenkrais.de )