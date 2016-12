Gemütlicher Finca-Charme fürs Zuhause

(fair-NEWS)

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Dezember 2016 – Mit der Serie Finca von massivum werden Ess- und Wohnbereiche stilvoll in einem frischen Landhausstil möbliert. Massives Pinienholz, dessen warmer Braunton mit antikweißen Flächen kombiniert wird, bringt sonnige Lebensfreude auch in kühlere Breitengrade. Der 1,80 Meter lange Esstisch lädt zu ausgedehnten Tafelrunden ein, Bank und Stühle ergänzen das gemütliche Ensemble. In Verbindung mit Aufbewahrungsmöbeln, die in zahlreichen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sind, entsteht ein harmonisches Wohnambiente, das Ruhe und Entspannung ausstrahlt. Dezente Gebrauchsspuren unterstreichen den ländlichen Vintage-Charme der stabilen Möbel.Die Pinie wächst überwiegend in sonnendurchfluteten Regionen. Kein Wunder, dass auch das helle, markant gemaserte Pinienholz freundliches Flair verbreitet. Bei der Serie Finca setzt Möbelanbieter massivum auf klare Formen mit abgerundeten Kanten und kombiniert antikweiße Flächen mit honigfarbenen Ablagen. So entsteht ein frischer Look, der natürliche Gemütlichkeit verbreitet. Das Holz wurde zum besseren Schutz lackiert, daher sind die robusten Möbel auch äußerst pflegeleicht.Die Serie Finca beinhaltet alle Möbel, um ein Esszimmer in diesem entspannten Stil einzurichten: Esstisch, Stühle, eine Sitzbank und diverse Aufbewahrungsmöbel, die je nach Format in kleinere oder größere Räume passen.So bietet der imposante Buffetschrank reichlich Platz für Gläser, Geschirr und andere Utensilien. Auch das großzügige Highboard, das praktische Sideboard und die elegante Vitrine bringen viel Stauraum mit. Die freundlich hellen Möbel der Serie Finca sorgen auch im Wohnzimmer für Leichtigkeit. Eine TV-Bank und ein praktischer Couchtisch sowie ein schlichtes Wandboard ergänzen die Möbelserie. Ein besonderer Hingucker ist das große Weinregal: Es bietet Platz für 45 Flaschen und ist mit drei Schubladen ausgestattet.Die Serie Finca ist im Onlineshop von massivum erhältlich. Hier ist auch zu sehen, in welchen Möbelhäusern einzelne Möbelstücke ausgestellt sind. Unter dem folgenden Link sind weitere Informationen zur Möbelserie Finca zu finden:



Bildinformation: Gemütlicher Finca-Charme fürs Zuhause