Abschalten im Winterwunderland – St. Leonhard Südtirol

Erholung der Extraklasse – Wellnessurlaub SüdtirolDer Jahreswechsel rückt immer näher, da bietet es sich doch an, noch einmal die Tiefenentspannung zu suchen und den Stress aus 2016 hinter sich zu lassen. Der Stroblhof ist ein 4 Sterne Hotel im Passeiertal. Neben einem stilvollen Ambiente und exquisiten Genussmomenten bietet das Hotel auch ein umfassendes Aktivitäten- und Wellnessangebot. Um den Urlaub aktiv zu gestalten ist die umliegende Natur nahezu perfekt. Wandern, Bergsteigen oder gerade zur kalten Jahreszeit das Rodeln oder Skifahren sorgen bei Gästen für Begeisterung. Für den erholsamen Abschluss sorgt dann die hauseigene Wellnessoase. Genießen Sie das Saunadörfl oder eine wohltuende Massage und trinken Sie ein wärmendes Getränk in der Spa-Lounge. Die Atmosphäre ist auch in der Adventszeit ein besonderes Erlebnis.Unterhaltung für Groß und Klein – Kinderhotel SüdtirolDie gemeinsame Zeit mit den Liebsten ist gerade in den Wintermonaten manchmal schwer unter einen Hut zu bekommen. Der Stroblhof bietet ein breites Spektrum für die ganze Familie. Die Landschaft und die Erlebnisse in der Natur sind für Kinder unvergessliche Momente. Neben dieser Besonderheit gibt es aber auch im Hotel ein Freizeitangebot für die kleinen Gäste. Die altersgerechte Kinder- und Teeniebetreuung sorgt für Spiel, Spaß und Lachen. Individuelle Animationsprogramme, Ausflüge auf den nahegelegenen Reiterhof oder Kindermenüs sorgen dafür, dass sich jeder als besonderer Gast fühlen kann. Während die Kinder unterhalten werden bleibt den Eltern dann auch mal Zeit für etwas Zweisamkeit.Entdecken und Genießen – Passeiertal HotelDie Berglandschaft in der Region um das Passeiertal bietet zahlreiche Möglichkeiten, einen Urlaub individuell zu gestalten. Die kleine Ortschaft St. Leonhard liegt nahe dem Kurort Meran im charmanten Südtirol. In mitten der faszinierenden Bergwelt kann man idyllische Landschaften entdecken. Eine Wandertour bietet auch zu dieser Jahreszeit romantische Überraschungen. Gerade das schneebedeckte Winterwunder erweckt eine weihnachtliche Stimmung und lädt zum Träumen ein. Zum Aufwärmen bietet sich dann eine heiße Schokolade in einer der atmosphärischen Lokalitäten an.Natürlich gibt es auch einiges Sehenswertes in dem gemütlichen Ort, beispielsweise das nahegelegene Geburtshaus von Andreas Hofer.Weitere Informationen finden Sie unter: www.stroblhof.com