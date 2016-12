Adventszeit auf dem Schloss – Botanischer Garten Meran

(fair-NEWS)

Botanik auch zur Winterzeit – Schloss TrauttmansdorffAuch zur kalten Jahreszeit lohnt sich ein Besuch auf dem Anwesen. Rund um das Schloss Trauttmansdorff ist ein atemberaubender botanischer Park angelegt, der mit bunter Blütenpracht und Artenvielfalt überzeugt. Nicht nur im Sommer kann man hier schöne Stunden verbringen. Gerade jetzt im Herbst verwandelt Mutter Natur die Pflanzenkompositionen in ein wunderschönes Highlight. Die Sonne strahlt durch die rotgefärbten Blätter der Bäume und sorgt so für eine ganz besondere Atmosphäre. Genau richtig für einen schönen Herbstspaziergang, eine kleine Erkundungstour oder einfach einen kleinen Besuch bei den chinesischen Enten und Zwergziegen. Nach einem ausgiebigen Bummel durch den Park können Sie sich anschließend auch bei einer heißen Schokolade wieder aufwärmen und den Ausblick auf den Park genießen.Tierisch was los – Schloss bei MeranIn dem botanischen Paradies leben nicht nur heimische und exotische Pflanzen, auch die Tierwelt ist vielseitig vertreten. In den Gärten von Schloss Trauttmansdorff wird Ihnen schon auf dem einen oder anderen Weg mal ein tierischer Geselle begegnen. Ziegen, Enten, Kaninchen und vieles mehr sind dort zuhause. Wer ein paar speziellere Bekanntschaften machen möchte, der sollte jedoch unbedingt in das Glashaus im Waldgarten eintreten. Das Glashaus ist ein Gewächshaus für tropische Pflanzen und bietet zudem Platz für ein Terrarium mit Kleintieren und Insekten aus heimischen und exotischen Regionen. Neben diesen Tierchen sind dort auch Amphibien, Reptilien und Spinnentiere zu bewundern. Eine spannende Attraktion für Jung und Alt.Kultur und Geschichte - Kaiserin Sissi in MeranNeben botanischen Besonderheiten und tierischen Begegnungen lohnt sich ein Besuch auch, um interessante geschichtliche Hintergründe zu erfahren. Das Touriseum, ein Landesmuseum für Tourismus in Südtirol, befindet sich direkt auf dem Gelände des botanischen Parks. Bereits seit 2003 findet die Geschichtsaufbereitung in den Räumlichkeiten auf Schloss Trauttmansdorff statt. Hier erfahren Sie Wissenswertes über 200 Jahre alpine Tourismusgeschichte, über die Vergangenheit und die Gegenwart gleichermaßen. Die Inhalte werden dabei oft praktisch dargestellt und fordern zum Miterleben auf. Durch Filme, Töne, detailgetreue Modelle und Theater wird ein Rundgang durch dieses Museum keinesfalls langweilig.Weitere Informationen finden Sie unter: www.trauttmansdorff.it/