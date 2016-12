Bis Februar 2017 - Jetzt noch Bilanzbuchhalter (IHK) nach alter PO!

Pressemitteilung von Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

(fair-NEWS) Die letzten Bilanzbuchhalter-Fernlehrgänge nach der alten Prüfungsordnung starten im Februar 2017 mit Teil A bzw. im August 2017 mit Teil B beim Wirtschaftscampus, bei anderen Anbietern muss dies individuell abgeklärt werden.



Nach der neuen Prüfungsordnung müssen zum Beispiel die Teilnehmer sieben statt bisher sechs Prüfungsfächer bewältigen. Die Prüfungsordnung spricht von sog. "Handlungsbereichen".



Für Prüfungen, die bis zum 31. Januar 2018 angemeldet werden, kann der Prüfungsteilnehmer bzw. die Prüfungsteilnehmerin die Anwendung der "alten Prüfungsordnung" beantragen. Alle Informationen und die Anmeldung zum Bilanzbuchhalter (IHK) Fernlehrgang nach der alte PO finden Sie hier:



https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/gepruefter-bilanzbuchhalter/fernstudium-alte-PO



Unterschiede und Änderungen, die sich ab 2017 ergeben, sind hier aktuell und übersichtlich gegenüber gestellt:



https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/gepruefter-bilanzbuchhalter/neue-pruefungsordnung-2016



Alle Informationen zum Bilanzbuchhalter (IHK) sind auf der Internetseite des Wirtschaftscampus https://www.wirtschaftscampus.de veröffentlicht oder können unverbindlich beim Wirtschaftscampus angefordert werden.

Die Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH und ihre Mitarbeiter besitzen seit über 10 Jahren Erfahrungen im Bereich der buchhalterischen und betrieblichen Weiterbildung und als Veranstalter von betriebswirtschaftlichen Seminaren, Workshops, Jahres-Updates und Inhouseschulungen. Das Leistungsangebot des Wirtschaftscampus beinhaltet die Lehrgangssegmente Certified Chief Compliance Officer, Certified IFRS Accountant, Certified Junior/Senior Accountant, Bilanzbuchhalter /-in (IHK), Bilanzbuchhalter /-in International (IHK) und English for Accountants.



Geschäftsführer ist Prof. Dr. Volker Peemöller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre der Universität Erlangen-Nürnberg. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision, Controlling und Bilanzanalyse. Aktuell hat er einen Lehrauftrag "Wertemanagement und Compliance" am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau, ist Mitglied des Verwaltungsrats des Deutschen Institutes für Interne Revision sowie Mitglied des Herausgeberbeirates der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance.

