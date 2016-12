10 Jahre MATESO: Passion – Perfektion – Passwortsicherheit

(fair-NEWS)

Happy Birthday MATESO©! Seit nunmehr 10 Jahren forscht, entwickelt und realisiert die MATESO GmbH Software auf dem Gebiet des professionellen Passwort-Managements. Alles begann mit einer Idee und dem Bedürfnis eine Software zu schaffen, die sich thematisch der professionellen Passwortverwaltung widmet. Aus diesem heraus entwickelte Thomas Malchar, Geschäftsführer der MATESO GmbH, bereits Ender der 90er Jahre, eine pragmatisch aufgebaute Anwendung mit dem Namen Password Safe. Dabei zeichnen sich die Produkte von MATESO durch eine hohe Qualität sowie einen großen Funktionsumfang aus.Die MATESO GmbH hat ihren Sitz vor den Toren Augsburgs, in Neusäß. Von dort aus vereint sie die Geschäftsbereiche Entwicklung sowie Service & Support ganz ohne Outsourcing in ihren modernen Geschäftsräumen.Heute zum 10-jährigen Jubiläum blickt MATESO auf ein besonders ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Die Entwicklung der neuen Password Safe Version 8 stand, neben dem Aufbau eines Partner- bzw. Distributionsvertriebsnetzes und dem Ausbau des eigenen Unternehmens, im Fokus. Diese Version wurde erfolgreich, zeitgleich zum livegehen der neuen Firmenwebseite, auf der diesjährigen it-sa vorgestellt. Das Angebot erstreckt sich hier von einer netzwerkfähigen Essential Edition bis hin zu einer weltweit hochskalierbaren Enterprise Plus Edition. Bereits mehr als 10.000 Unternehmen, darunter 19 der DAX 30, profitieren von diesen Sicherheitslösungen.„Dass wir durch meine Idee, eine Software für professionelle Passwortverwaltung zu entwickeln, zum Vorreiter wurden, war zum damaligen Zeitpunkt für mich nicht ersichtlich. Heute sind wir stolz darauf uns fest auf dem Markt etabliert zu haben und bereiten uns auf eine weltweite Expansion vor“, resümiert Malchar. „Nach diesem erfolgreichen 10-jährigen Jubiläum starten wir nun mit großem Elan in die Zukunft.“



Bildinformation: Ein starkes Team - MATESO feiert 10-jähriges Bestehen