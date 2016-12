Naruto-Spiel: Woraus besteht Kakashis Charisma

(fair-NEWS) Liebst du Naruto-Spiele? Dann darfst du Naruto Online nicht verpassen. Eines der am meisten interessanten Browserspiele – vielfältige RPG Spielmodi und spannende PVP Kämpfe. Komm und bilde deine eigene stärkste Truppe. Hier sind die Gründe, weshalb Kakashi aus meiner Sicht so beliebt ist!



1、Kakashi ist sehr mysteriös. Er trägt immer einen Mundschutz, den er erst in den neusten Folgen endlich abnimmt, um unsere Neugier zu befriedigen. Durch diese mysteriöse Art konnten wir es viele Jahre kaum erwarten, herauszufinden, wie sein richtiges Gesicht wohl aussieht.



2、Er schreckt nie vor einem Kampf zurück. Egal auf was für einem Gegner er trifft, er zieht sich nie zurück. Sogar mit Itachi, Tendo oder Madara kämpfte er bis zum letzten Moment.



3、Er ist ein hervorragender Lehrer und ein rücksichtsvoller Mensch. Als Sensei hat er Team 7 das wichtigste überhaupt gelehrt: die Bindungen. Er kümmert sich in jeder Hinsicht um seine Schüler. Er betrachtet seine Schüler nicht wie Iruka als Kinder, sondern als Kameraden. Er gibt ihnen Platz, um Entscheidungen zu treffen und sich zu entwickeln. Das ist ein Grund, weshalb Team 7 so schnell gewachsen ist.



4、Er kümmert sich um seine Freunde. Von seiner Beziehung zu Obito will ich hier gar nicht mehr sprechen. Von der Persönlichkeit passen Gai und Kakashi nicht wirklich zusammen. Doch der Konkurrenzkampf der beiden ist wie eine Freundschaft und hat sich nie geändert. Um sich mit Gai zu messen, hat Kakashi sogar Schere-Stein-Papier und andere seltsame Spiele entwickelt. Man sieht, dass er es mit Gai nur gut meint.