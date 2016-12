Tierärzte-Portal Vets online wächst stark

Pressemitteilung von vetproduction GmbH

Vets online erreicht drei Monate nach Launch bereits 1.000 Tierärzte

(fair-NEWS) Köln. Vets online, das exklusive, kostenlose Online-Portal für Tierärzte und Tiermedizin-

Studenten, legt einen rasanten Start hin. Das Portal verzeichnet drei Monate nach dem

Launch bereits 1.000 registrierte Nutzer, Tendenz stark steigend. Dr. med. Martin Waitz,

Gründer von Vets online, erhofft sich für das kommende Jahr weiteres Wachstum. „Wir blicken

mit großer Zufriedenheit auf ein tolles Jahr mit Vets online zurück und freuen uns auf das

kommende Jahr, in dem wir viel vorhaben mit unserer Tierärzte-Community. Die schnelle

Akzeptanz bei unseren Zielgruppen stimmt uns optimistisch, im nächsten Jahr den Sprung zur

größten veterinärmedizinischen Community zu schaffen. Unser Ziel ist es, alle Tierärzte und

Tiermedizin-Studenten im deutschsprachigen Raum zu vernetzen und unsere User über alle

relevanten Themen und Nachrichten zu informieren. Gleichzeitig haben die angemeldeten

Teilnehmer die Möglichkeit, sich aktiv über diese Themen auszutauschen“, so Waitz.

Für weiteres Wachstum im neuen Jahr sollen unter anderem neue Features, wie der neu

eingeführte News-Ticker, die Kooperationen mit dem bvvd (Bundesverband der

Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland e.V.), dem Enke-Verlag und vielfältige Social-

Media-Aktivitäten sorgen. Der Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden wird ein

eigenes Forum innerhalb der Community erhalten, in dem studienrelevante Themen

besprochen oder auch Skripte geteilt werden können. Des Weiteren werden die

redaktionellen Inhalte von vielfältigen Gastbeiträgen aus der Veterinärmedizin bereichert.

„Ein Blick über den Tellerrand ist uns sehr wichtig und wir freuen uns, Tierärzte als Autoren

gefunden zu haben, die uns tolle Einblicke in ihren Fachbereich gewähren“, betont René

Ermes, Portalmanager bei Vets online.

Um sich noch stärker innerhalb der Branche zu vernetzen, wird das Team von Vets online 2017

auf den großen Messen und Kongressen vertreten sein. Direkt zu Beginn des Jahres wird das

Team als Aussteller auf den Baden-Badener Fortbildungstagen mit einem eigenem Stand

vertreten sein und allen Interessierten das Portal vorstellen.

vetproduction ist Online-Spezialist im Bereich Tiermedizin und Tiergesundheit und einer der

führenden Anbieter für tiermedizinische Inhalte im deutschsprachigen Raum. Wir verfügen

über langjährige Erfahrung in den Bereichen Online Marketing, Content Marketing und Digital

Marketing. Unser Plus: Unsere Redakteure sind Experten in der Erstellung hochwertiger

tiermedizinischer Inhalte, übernehmen Projektsteuerung und Abstimmungsprozesse und

unterstützen Marketing-Agenturen und Pharmaunternehmen in der Umsetzung ihrer

Marketing-Strategie. Wir beraten Unternehmen in digitalen Strategien und betreiben selbst

reichweitenstarke Websites wie das Tier-Gesundheitsportal www.tiermedizinportal.de und die

Tierärzte-Plattform www.vets-online.de. Mehr Informationen unter: www.vetproduction.de.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Tierärzte-Portal Vets online wächst stark»

Am Hof 2850667 KölnDeutschlandSabina FilipovicSabina Filipovic, vetproduction GmbHAm Hof 28, 50667 KölnE-Mail: presse@vetproduction.dePermanenter Link zur Pressemitteilung