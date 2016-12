Air Partner erweitert Portfolio durch Hinzukauf von Clockwork Research

Pressemitteilung von Global Communication Experts

(fair-NEWS) Bergisch Gladbach, 14. Dezember 2016. Air Partner, einer der weltweit führenden Anbieter für individuelle Fluglösungen, erwirbt das Unternehmen Clockwork Research, eine der führenden ‚Fatigue Risk Management‘ Beratungen.

Das Unternehmen wurde 2005 von Paul Jackson PhD MSc BSc und Alexandra Holmes PhD BSc Hons gegründet und hat sich zu einem der führenden Beratungen im Bereich der ‚Fatigue Risk Management‘-Systeme entwickelt. Fatigue Risk Management ist der effektive Umgang mit menschlichen Erschöpfungszuständen in sicherheitskritischen Geschäftsumfeldern wie der Luftfahrt. Es hilft Organisationen das Risiko von Fatigue (Ermüdung) zu reduzieren und gleichzeitig die nötige Produktivität beizubehalten und zu steigern und ist somit ein wichtiger Grundstein für einen sicheren Flugbetrieb. Das Kernteam des Unternehmens sitzt in London wird von Beratern aus den USA, Europa, dem Mittlerer Osten und Australien unterstützt.

Clockwork Research bietet innovative und effektive ‘Fatigue Risk Management’ Lösungen für Kunden aus verschiedenen Bereichen der Luftfahrtindustrie sowie für Unternehmungen mit sicherheitskritischen Betriebsumgebungen, wie zum Beispiel dem Öl- & Gas- und Bergbau-Sektor.

Clockwork Research wird, neben Baines Simmons, Teil der ‚Consulting & Training‘-Abteilung von Air Partner und wird weiterhin in den bisherigen Räumlichkeiten in London arbeiten. Das Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen Clockwork Research agieren und für die ‚Fatigue Risk Management‘ Beratung weltweit innerhalb der Air Partner Gruppe verantwortlich sein.

Zu den Kunden zählen: Aer Lingus, Air Astana, Air France, BA CityFlyer, BP, Cathay Pacific, Civil Aviation Authority, CHC, easyJet, Flybe, Jet2.com, Newmont Mining, Norwegian Air Ambulance, Norwegian Airways, Qatar Airways, REGA, Repsol Sinopec, Shell, Southwest Airlines, TAP Portugal, Titan Airways, TNT, Trans-Maldivian Airways, Virgin Atlantic, Wizz Air sowie staatliche Organisationen und Verbände.

Mark Briffa, CEO bei Air Partner, zur Übernahme: „Clockwork Research wird eng mit Baines Simmons, unserem Aviation Safety Consulting & Training Experten arbeiten und Air Partner ermöglichen, seinen Service für die Kunden auszubauen und zu verbessern. Wir freuen uns, das neue Team in den kommenden Jahren bestmöglich zu unterstützen, da es Kunden auf der ganzen Welt täglich dabei unterstützt, sich mit wichtigen Teilen im Bereich Arbeitssicherheitsrisiko zu befassen und diese zu optimieren.“

Clockwork Geschäftsführer Dr. Paul Jackson und Forschungsleiterin Dr. Alexandra Holmes dazu: “Wir haben Clockwork gegründet, um unsere Kunden im Fatigue Risk Management zu unterstützen, indem wir ihnen praktische Lösungen an die Hand geben, die durch hochwertige Untersuchungen entstanden sind. Elf Jahre später arbeiteten wir bereits mit über 50 Airlines zusammen und führten Trainings mit vielen weiteren Fluggesellschaften durch. Das gesamte Clockwork Team freut sich darauf, Teil der Air Partner Gruppe zu werden. Dies wird uns ermöglichen, unser Angebot für unsere Kunden zu erweitern und die zu erwartende ansteigende Nachfrage für unsere Services in den kommenden Jahren zu bewältigen.“

Über Air Partner:

Air Partner wurde 1961 gegründet und ist ein Full-Service-Provider für maßgeschneiderte Fluglösungen weltweit. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus Industrie und Handel, Regierungen sowie Privatkunden. Das Unternehmen teilt sich auf in zwei Bereiche: (a) Broking: Diese Abteilung umfasst Flugzeugcharter und Remarketing über Air Partner und Cabot; und (b) Training & Consulting: über Baines Simmons, der Abteilung für Aviation Safety Consulting. Die Air Partner Gruppe teilt sich auf in 4 Geschäftsfelder: Großraumflugzeuge, Privatjets, Fracht (Broking) und Baines Simmons (Training & Consulting). Der Bereich Großraumflugzeuge chartert größere Flugzeuge für Gruppen jeder Größe. Teil dieses Geschäftsfeldes ist Cabot Aviation. Cabot ist ein spezialisiertes Flugzeugvermarktungsunternehmen und arbeitet im Auftrag von vielen internationalen Kunden. Die Abteilung Privatjets bietet Adhoc-Flüge und ein JetCard-Programm zum Festpreiskontingent. Der Frachtbereich chartert Flugzeuge jeder Größe für Frachttransporte jeder Art – 24h weltweit. Baines Simmons ist ein marktführendes Unternehmen im Bereich Aviation Safety Consulting mit Spezialisierung auf Luftfahrtregulierung, Compliance und Sicherheitsmanagement. Der Hauptsitz von Air Partner befindet sich am Flughafen London Gatwick in England. Air Partner ist das ganze Jahr 24 Stunden, an sieben Tagen die Woche im Einsatz und verfügt über 20 Büros weltweit. Air Partner ist ein an der Londoner Börse (AIR) gelistetes Unternehmen und ist seit 2013 für die Bereiche Privatjet und Großraumflugzeuge weltweit ISO 9001:2008 zertifiziert. www.airpartner.com

Über Clockwork Research:

Clockwork Research wurde 2005 von Paul Jackson PhD MSc BSc und Alexandra Holmes PhD BSc Hons gegründet und ist eine der führenden ‘Fatigue Risk Management’ Beratungen. Clockwork Research bietet innovative und effektive ‘Fatigue Risk Management’ Lösungen für Kunden aus verschiedenen Bereichen der Luftfahrtindustrie sowie für Unternehmungen mit sicherheitskritischen Betriebsumgebungen, wie zum Beispiel dem Öl-& Gas- und Bergbau-Sektor. Der Ansatz des Unternehmens basiert auf einem wissenschaftlichen Verständnis des Einflusses der menschlichen Müdigkeit bei sicherheitskritischen Einsätzen, kombiniert mit einer umfassenden Branchenerfahrung und der Berücksichtigung der kommerziellen Realität.

Das Clockwork Research Kernteam umfasst eine Gruppe von erfahrenen Spezialisten (Psychologen, Physiologen und Sicherheits-Experten) mit Sitz in London, die von Experten in den USA, Europa, dem Mittleren Osten und Australien unterstützt werden. Zu den Kunden zählen: Aer Lingus, Air France, BA Cityflyer, BP, Cathay Pacific, easyJet, Flybe, Newmont Mining, Norwegian Air Ambulance, Qatar Airways, Repsol Sinopec, Shell, TAP Portugal, Thomas Cook, TNT, TUI und Virgin Atlantic. Clockwork Research wurde im Dezember 2016 von der Air Partner Gruppe hinzugekauft und ist neben Baines Simmons, Teil der ‚Consulting & Training‘-Abteilung. www.clockworkresearch.com

