Warum OLYMP an der Spendenkampagne von Wikipedia partizipiert

Mehrere Millionen Nutzer in Deutschland täglich und laut Statistik eine konstante Zunahme der Beiträge um rund 10.000 Artikel pro Monat – als Begründer Jimmy Wales 2001 die Worte „Hello World“ zum Launch des Informationsnetzwerks tippte, war der Anspruch der Plattform Wikipedia bereits im Kern formuliert. Nichts weiter als die Globalisierung von Informationen und damit das Wissen der gesamten Welt, unabhängig von Ethnien und Ständen, jedem verfügbar machen war der ideelle Ansatz der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Zur Finanzierung dieses Formats läutet die Muttergesellschaft, die Wikimedia Foundation aus den USA, alljährlich eine groß angelegte Spendenkampagne ein, die derzeit auch in Deutschland zur Teilnahme aufruft.Für OLYMP aus Hessen, global orientierter Dienstleister für Messen und Events, ist die Plattform essentielles Tool für Recherchearbeiten sowie Projektplanung und unterstützt von daher den deutschen Ableger Wikimedia auch mit finanziellen Zuwendungen.„Wir sind auf gute und wahrhaftige Informationen für all die vorbereitenden Arbeiten bei unseren Projektierungen angewiesen“, erklärt OLYMP-Geschäftsführer Michael Feik seine Intention zur Teilnahme an den Spendenkampagnen. „Wir entsenden unsere Teams zu Veranstaltungen in die ganze Welt und Institutionen wie Wikipedia erleichtern uns bereits vor dem konkreten Auftragsstart die Arbeit ungemein. Beispielsweise Erstinformationen über Messeplätze oder den Besonderheiten eines Landes und einer Kultur sind für uns sehr werthaltige Informationen, die noch vor einigen Jahren weitaus aufwendiger zu generieren waren. Deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass die Ressource Wikipedia weiterhin zuverlässig Informationen bereitstellt und wir unseren Teil dazu beitragen können.“OLYMP partizipiert in jedem Jahr an den Spendenaufrufen von Wikipedia und stellt auch in 2016 wieder seinen Beitrag zur Sicherung des Fortbestandes der Online-Enzyklopädie bereit.



Bildinformation: Spendengeld (Foto: OLYMP, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)