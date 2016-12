KAMPA ist Energieeffizienzhaus des Jahres 2016

(fair-NEWS)

Dezember 2016 – Das Internetportal „Bauratgeber Deutschland“ hat zur Abstimmung zum „Haus des Jahres 2016“ ausgerufen. Mehr als 20.000 Bauherren wählten online ihre Favoriten. Die Gewinner des Hausbau-Awards wurden aktuell im Berliner Axel-Springer Journalistenclub durch die BILD ausgezeichnet: Das Musterhaus Leipzig von KAMPA ist der eindeutige Sieger in der Kategorie Energieeffizienzhäuser und somit das „Haus des Jahres 2016“. Es überzeugt klar mit seinem energetischen Selbstversorgerkonzept, das die KfW 40 Plus Vorgaben deutlich übertrifft.Für KAMPA ist diese Auszeichnung ein klarer Beweis, dass die konsequente Umsetzung einer hochgedämmten Gebäudehülle und die energetische Selbstversorgung mit regenerativer Sonnenenergie den Nerv der Bauherren genau trifft, weil es immense Vorteile für sie bietet. Es bedeutet nicht nur, ein modernes Haus zu bauen, das architektonisch alle Wünsche eines Traumhauses erfüllt, sondern obendrein unabhängig von externen Stromversorgern macht. Langfristig spart das sehr viel Geld für die monatliche Energieversorgung des Hauses ein. Das Aalener Hausbauunternehmen erreicht dies eben mit einer hocheffizient gedämmten Gebäudehülle in Kombination mit der Photovoltaikanlage, einem leistungsstarken Lithium-Inonen-Speicher und einem intelligenten Energiemanagement. So wird der Energieverbrauch des Hauses minimiert und das bisschen an Energie, das noch benötigt wird, wird selbst erzeugt.Das „echte“ Plusenergiehaus deutlich besser als KfW 40 PlusDabei geht das KAMPA Selbstversorger-Prinzip weit über die aktuellen KfW-Förderbedingungen für das KfW Effizienzhaus 40 Plus hinaus. Diese verlangen zwar eine eigene Stromerzeugung, jedoch nicht, dass diese den Strombedarf des Hauses auch tatsächlich decken muss. Das ist in einem KAMPA Haus anders, denn jedes KAMPA Haus produziert deutlich mehr Energie als es insgesamt nicht nur für Heizen und Warmwasser sondern auch für Haushaltsgeräte und Licht benötigt. Es wird sogar noch ein „Plus“ an Energie erzeugt, mit dem z.B. ein Elektrofahrzeug betankt werden kann – umweltfreundlich und regenerativ.So werden KAMPA Bauherren zu Selbstversorgern, die praktisch unabhängig von externen Stromanbietern sind und ihre Zukunft kostentechnisch sorglos planen können. Die Wärmebilanz eines KAMPA Hauses ist ca. 82% besser als es von der neuen EnEV 2016 vorgeschrieben wird, das Musterhaus in Leipzig hat im Übrigen gerade einmal einen Endenergiebedarf von 7,0 kWh Quadratmeter im Jahr.Die KfW belohnt diesen vorbildlichen Standard mit der höchsten KfW-Förderung, nämlich mit einem zinsgünstigen Förderdarlehen in Höhe von 100.000 Euro und einem Tilgungszuschuss von 15.000 Euro.Bei KAMPA ist man sehr stolz auf die wiederholte Auszeichnung des Energiekonzepts: „Diese Auszeichnung bestätigt uns ein weiteres Mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die beste energetische Lösung für unsere Bauherren bieten, die es am Markt gibt. Es zeigt eindrucksvoll, dass wir nicht nur schöne Häuser bauen, sondern vor allem in punkto Energieeffizienz die Zukunft bereits umsetzen und dies serienmäßig, in jedem KAMPA Haus. So haben wir für unsere Bauherren eine Menge Vorteile parat, die hundertfach bewährt haben“ freut sich Michael Nentzel, Vertriebsleiter bei KAMPA.Fakten zum KAMPA Musterhaus Leipzig-Dölzig:Hersteller: KAMPA GmbHObjekt: Klassisches Satteldachhaus mit mannshohem Kniestock und kubischen AnbautenAbmessungen: 9,78 m x 11,12 m zzgl. Anbau (9,75 x 6,37)Bauweise: HolztafelbauweiseDach: 30° Satteldach, 190 cm Kniestock (zwei Vollgeschosse)Fassade: Putz und HolzWohnfläche: ca. 146 m2, zzgl. GaragenanbauU-Wert der Passivhauswand: 0,102 W/m²KU-Wert Thermo-Dach: U = 0,111 W/m²KU-Wert Passivhausfenster: Uw = 0,79 W/m²KEnergieklasse: Effizienzhaus 40 Plus mit Photovoltaikanlage und Lithium-Ionen-EnergiespeicherEndenergiebedarf: 7,00 kWh/m²aPrimärenergiebedarf: 12,60 kWh/m²aZulässiger max. Jahresprimärbedarf: 63,27 kWh/m²aHeizwärmebedarf: 35,60 kWh/m²aBesondere Details: Effizienzhaus 40 Plus Ausstattung inklusive Thermodach, Passivhauswand, Passivhausfenster, Luft- Wasser-Wärmepumpe als Splitgerät, mit Komfortlüftung, Wärmerückgewinnung und Kühlfunktion sowie Photovoltaikanlage und Lithium-Ionen-Stromspeicher. Haustechnik im Garagenanbau untergebracht.



Bildinformation: Das KAMPA Selbstversorger-Haus in Leipzig-Dölzig, ausgezeichnet mit dem Hausbau-Award 2016 für höchste Energieeffizienz