Italienischer Sternekoch zu Gast auf Coco Bodu Hithi Carmelo Greco zaubert italienisches Flair auf die Malediven

Malediven, Dezember 2016: Ab März 2017 wartet das Luxusresort Coco Bodu Hithi auf den Malediven erneut mit einem internationalen Spitzenkoch auf. Bekannt für sein exquisites und relaxtes Dining-Konzept verwöhnt der mit einem Michelin Stern gekrönte Starkoch Carmelo Greco Gäste auf Coco Bodu Hithi mit seinen Re-Interpretationen der italienischen Küche und teilt in Masterclasses die Geheimnisse seiner Kochkunst mit interessierten Gästen.Der gebürtige Sizilianer Carmelo Greco gilt als einer der besten italienischen Köche in Deutschland. Er kam im Alter von 20 Jahren nach Deutschland und zeigte schon damals, dass er mehr zu bieten hatte als Pizza und Spaghetti. Bereits 1996 erhielt er für seine exquisiten und erstklassigen italienischen Kreationen einen Michelin Stern. 2010 eröffnete Carmelo Greco sein eigenes Restaurant in Frankfurt, das Ristorante Carmelo Greco. Zu erleben gibt es klassische italienische Rezepte mit Herz: „ Wir arbeiten ausschließlich mit den besten und frischesten Zutaten, weshalb auch unser Menü ständig wechselt, je nachdem, was der Markt gerade zu bieten hat.“Coco Bodu Hithi – Gourmetparadies im Indischen OzeanNeben den Gourmettagen, bei denen Gäste die Gelegenheit haben, dem Sternekoch in die Töpfe und Pfannen zu schauen und Tipps & Tricks aus erster Hand zu bekommen, machen sieben erstklassige Restaurants und Bars Coco Bodu Hithi zu einem exklusiven Ziel für Feinschmecker. Das Angebot reicht von Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten und weiteren saisonalen Speisen über die Länderküchen Japans, Indiens und des mediterranen Raums bis hin zu internationaler Fusion-Küche und steht für die Vielfalt höchster kulinarischer Genüsse.



