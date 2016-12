Über Liebe, Tod und den gottverdammten Ostwind

(fair-NEWS)

„Beim Esel links“ ist das neue Werk von Michael Schweßinger, das im Dezember 2016 in der Edition Subkultur der Periplaneta Mediengruppe erscheint. Es ist das bereits fünfte Werk des studierten Ethnologen und eine weitere Reiseerzählung. Diesmal verschlug es den Autor an die spanische Atlantikküste. In typischer Schweßinger-Manier denkt er sich dabei durch die ganze Weltgeschichte und erzählt pointiert philosophisch von schrulligen Charakteren und schicksalhaften Stierkämpfen. Der schnelle Schreibstil lädt in die hektische Gedankenwelt des Erzählers ein, von der aus die Gesellschaft auf amüsante und kritische Weise betrachtet wird. Das Buch ist eine Lobpreisung jener Individuen, die sich aufgrund ihrer Verschrobenheit und Einzigartigkeit von der Masse abheben.„Beim Esel links“ erscheint als Softcover und ist zudem als E-Book-Download für Kindle, iPad, Tolino und Co. erhältlich.Klappentext:Michael Schweßinger wollte eigentlich ein Buch „ohne große Dramen der Seele“ schreiben – was ihm grandios misslungen ist.Nach Irland und Rumänien hat es ihn nun an die spanische Atlantikküste verschlagen. Hier philosophiert er über das deutsche und spanische Lebensgefühl und bewundert die perfekte Nicht-Perfektion seiner Mitmenschen – bis die Begegnung mit der stolzen Estephania ihn völlig aus der Bahn wirft.Über den Autor:Michael Schweßinger (*1977 im fränkischen Waischenfeld) studierte Ethnologie, Afrikanistik und erlernte das Bäckerhandwerk. Mit letzterem verdient er sich auf seinen zahlreichen Reisen seinen Lebensunterhalt. Zuletzt war er in Tansania, Irland und Rumänien.Momentan lebt und arbeitet er in Bukarest. Für Lesungen kommt der Autor auch gerne nach Deutschland, besonders nach Leipzig, wo er seit vielen Jahren in der Literatur- und Lesebühnenszene geschätzt wird.In der Edition Subkultur erschienen bisher:Gedanken an die Dämmerung (2013)Vaterland ist abgebrannt (2013)In Darkest Leipzig (2014)Von Seemännern und anderen Gestrandeten (2014)Das Werk:Michael Schweßinger: „Beim Esel links“Dezember 2016, Edition Subkultur BerlinSoftcover, 126 S., 18 x 12 cm, GLP: 9,99 € (D)print ISBN: 978-3-943412-28-4epub ISBN: 978-3-943412-79-6Genre: RoadNovelle



Bildinformation: Über Liebe, Tod und den gottverdammten Ostwind