Kofax-Express-Konfigurator mit neuen Funktionen und Spezialangeboten

(fair-NEWS)

Die DMSFACTORY hat ihrem Online-Service www.kofaxexpress.com einen kompletten Neuanstrich und viele neue Funktionen verpasst. Der Konfigurator für die All-in-one-Scan-Anwendung von Kofax präsentiert sich noch nutzerfreundlicher als die Vorgängerversion, bietet eine optimale Übersicht über alle Kombinationen von Hard- und Software und wartet mit zahlreichen Spezialangeboten auf.Gerade das Thema „Scannen – aber mit welcher Lösung?“ ist für viele Firmen und Organisationen extrem wichtig, aber schwer zu durchdringen. Zu viele Hersteller mit ihren Angeboten für Software und Hardware finden sich auf dem Markt. Doch welche ist die richtige Lösung, welche Kombinationen passen, wo bekomme ich alle Komponenten und den Service aus einer Hand? Diese und viele weitere Fragen stellen sich den Suchenden, ohne Hilfe mündet dies selten in einem zufriedenstellenden Kauf.Die DMSFACTORY hat sich dieser Fragen angenommen und bietet Interessenten den Konfigurator für Scanlösungen auf der Basis von Kofax-Express an. Kofax Express ist eine intuitiv zu bedienende, stapelorientierte All-in-one-Anwendung zum Scannen und Verschlagworten von Dokumenten. Die in die Anwendung integrierte, von Kofax patentierte VirtualReScan-Technologie bietet optimale Bildqualität und damit beste Nutzbarkeit der Dokumente in spätereren Anwendungen wie einem Dokumenten Management System.Mit dem neuen Online-Service ist der Konfigurator noch einfacher und übersichtlicher zu bedienen. Unter www.kofaxexpress.com können Nutzer zwischen mehreren Leistungskategorien und Kombinationen möglicher Scanner und Lizenzen wählen, um zielgerichtet die passende Lösung für die eigene Anwendung zu finden. Auch eine konkrete Anleitung für die ersten Schritte mit der Scanlösung, häufige Fragen und Details zu verfügbaren Erweiterungen werden übersichtlich bereitgestellt.Als führender Kofax-Partner für Kofax Express hilft die DMSFACTORY GmbH dabei, schnell die passende Scanlösung und deren Kosten zu ermitteln und erspart die aufwändige Suche und Aufbereitung von Informationen. Die Nutzung des Konfigurators ist kostenlos und ohne vorherige Registrierung möglich. Über den angeschlossenenen Online-Shop können die Produkte direkt bei DMSFACTORY bestellt werden.