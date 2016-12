Wie man richtig vakuumiert

(fair-NEWS)

Zu oft werden zu viele Lebensmittel gekauft als verbraucht. Man kennt es aus dem Alltag, viele davon werden weggeschmissen, weil das Ablaufdatum abgelaufen ist oder die Ware schlecht geworden ist. Wie hilfreich wäre es, wenn man Lebensmittel ohne grösseren Aufwand länger haltbar machen könnte. Mit einem simplen Prozess, welcher sich „vakuumieren“ nennt, ist das Problem komplett ohne grossen Aufwand gelöst.Nun wie verläuft ein solcher Vakuumier-Prozess?Die Lebensmittel werden in einen sogenannten Vakuumbeutel, der beim Kauf inklusive dabei ist, geben. Von Gemüse und Obst bis hin zu Fisch und Fleisch ist alles geeignet. Das Vakuumiergerät entzieht dem Beutel dann die Luft, bis dieser absolut luftdicht verschlossen ist. Da nun Sauerstoff und Lebensmittel nicht mehr vereint ist, kann die Ware nicht mehr so schnell verderben. Hier eine Seite, die einige gute Vakuumierer anbietet: www.vakuumiergeraet24.com Dargestellt anhand Prozessschritten, sieht das Vakuumieren wie folgt aus:Nahrungsmittel in den Beutel geben – Vakuumiergerät öffnen – Den Beutel samt Inhalt mit dem offenen Ende einlegen –Den Deckel schliessen – Startknopf drücken – Abwarten, bis das Gerät die Luft herausgesaugt hat – Den Beutel verschweisst der Vakuumierer eigenständig – Nach Aufleuchten oder Schlusston, Beutel entnehmen - FertigVorteile des Vakuumierens:Die vakuumierten Lebensmittel nehmen im Kühlschrank und Gefrierfach nur wenig Platz ein, da keine Verpackung benötigt wird und keine Hohlräume entstehen.Durch den Sauerstoffentzug der vakuumierten Lebensmittel wird die Haltbarkeit um ein Vielfaches verlängert. Bakterien und Mikroorganismen, welche die Ursache des Verderbens sind, werden durch den Sauerstoffstopp schlagartig vernichtet.Bei dieser Methode werden Nährstoffe und die Frische bestehen bleiben. Im Gegensatz zu anderen Verfahrensweisen werden auch Vitamine und Mineralien bewahrt, da diese im Vakuum nicht entweichen können.Tipps und Tricks:Fleisch mit Marinade kann man schon wenige Minuten nach dem Vakuumieren braten, da durch das Vakuumieren, die Marinade in das Fleisch gepresst wird.Vakuumieren können Sie: Teigwaren, Fleisch, Suppen, Tee, Kaffe, Fleisch, Gemüse, Obst, Gewürze, Kartoffeln, Fisch, Käse und alle ähnlichen LebensmittelEinige Gemüsearten sollten Sie jedoch nicht vakuumieren, weil sich Gase bilden können: Broccoli, Spargel, Kohl, Bohnen usw.Äpfel, Zwiebeln, Brinen und Kartoffeln müssen Sie zwingend geschält vakuumieren!