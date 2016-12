Last-Minute Geschenktipp: "Seday Academy" - ein fantastisches, actionreiches & romantisches Lesevergnügen!

(fair-NEWS)

Zwei Bände der Serie sind bislang in dem neuen digitalen Label Dark Diamonds des Carlsen Verlags erschienen - "Gejagte der Schatten" und "Verborgen in der Nacht". Band 3 und 4 erscheinen Anfang 2017, die Resonanz ist durchweg positiv. Der Debüt-Autorin Karin Kratt ist mit ihrer geheimnisvollen, düsteren und zugleich gefühlsstarken Geschichte rund um die übermenschlich begabten J`ajal ein faszinierende und spannende Neuheit geglückt. Der flüssige und fesselnder Schreibstil lässt die Bücher zum absoluten Page-Turner werden und der Preis von nur 3,99 pro Band ist kaum zu toppen.Inhaltsbeschreibung: Cey ist eine außergewöhnliche, junge Frau. Sie ist eine J`ajal und damit einem Menschen weit überlegen – sie ist schneller, stärker, ausdauernder, kann mental kommunizieren und altert nahezu nicht. Ihrer dunklen Vergangenheit hat sie es außerdem zu verdanken, dass sie eine exzellente Kämpferin ist. Und unglaublich misstrauisch gegenüber jedem anderen Lebewesen dieser Welt. Eines Tages stößt Cey auf Xyen, ein attraktiver und mächtiger Gruppenanführer innerhalb einer J`ajal-Organisation namens Seday. Sie wird zu einer Ausbildung an der Seday-Academy gezwungen und kann das zunächst nur schwer akzeptieren. Mit sehr viel Geduld und gewiss nicht ohne den ein oder anderen schmerzlichen Fehler schafft Xyen es schließlich, Ceys Vertrauen zu erlangen. Mit jedem Geheimnis, das er erfährt, wird Xyen allerdings eines bewusster – Cey ist tatsächlich mehr als außergewöhnlich. Denn die junge Frau ist nicht nur eine J`ajal …Erhältlich in jedem Büchershop wie amazon, Hugendubel, Thalia, Weltbild, Mayersche uvm.Für Freunde von New Adult Fantasy sehr zu empfehlen! Lieber Weihnachtsmann, liebes Christkind, die Werke von Karin Kratt dürfen gerne als Geschenk unterm Weihnachtsbaum landen :) Aber Achtung - die "Seday Academy" birgt ein enormes Suchtpotential und für Risiken und Nebenwirkungen wird keine Haftung übernommen ...Weitere Information zur Autorin: http://krattk.de oder www.facebook.com/FantastischeUniversen



Bildinformation: (c) Carlsen Verlag