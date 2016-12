sun.factory baut Dachanlage mit 4,3 MW in Löcknitz / Mecklenburg-Vorpommern

(fair-NEWS) Die Regensburger Firma sun.factory baut derzeit in der Nähe der Ostseeküste eine PV-Dachanlage mit einer Leistung von 4.377,80 KWp aus 16.500 Solarmodulen. Die neue Anlage steht am Anfang einer Reihe von Dachprojekten in den neuen Bundesländern.



Im Dezember startete die sun.factory mit dem Bau der Photovoltaikanlage, die Unterkonstruktionen sind bereits auf den Lagerhallendächern montiert. Insgesamt sieben Hallendächer wurden in diesem Zusammenhang nach modernen Standards umfangreich saniert und sukzessive von der sun.factory mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.



Bei den Dächern handelt es sich um Flachdächer in Ost-West-Ausrichtung mit einer Gesamtfläche von rund 30.000 m², verbaut werden Wechselrichter von Delta und Module von Q Cells.



„Wir freuen uns, an einem Standort, der vor allem für die Erzeugung von Windenergie genutzt wird nun auch einen Photovoltaikanlagenpark zu errichten“ sagt Stefan Köberlein, Geschäftsführer der sun.factory. „Schon jetzt sind weitere Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern geplant, die wir in 2017 umsetzen werden.“ Dachanlagen an weiteren Standorten in Brandenburg folgen.



Rechnerisch betrachtet versorgt die neue Dachanlage zukünftig 1.289 Haushalte mit grünem Strom und spart damit jährlich rund 3.050 Tonnen CO2 ein. Beauftragt wurde das bayrische Unternehmen von der EQO Energiekonzepte GmbH, die Fertigstellung der Anlage ist für Dezember 2016 geplant.