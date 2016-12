Es weihnachtet extrem: Lieferservice und Kommissionslieferung bei A&O Getränke

(fair-NEWS)

Der große Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke unterstützt Unternehmen und Privatpersonen vor Weihnachten mit Lieferservice und Kommissionslieferung.Die letzte Woche vor Weihnachten ist angebrochen. Wer jetzt noch Getränke & Co für Weihnachten, Weihnachtsfeier und die Zeit zwischen den Jahren braucht, kann Liefer- und Kommissionsservice von www.ao-getraenke.de nutzen.Die letzte Woche vor Weihnachten sollte man nicht unbedingt Getränke durch die Stadt schleppen müssen. Viel besser ist es, die Tage zu nutzen, um die Weihnachtsstimmung ganz entspannt zu genießen.Man könnte besser noch die letzten Weihnachtsgeschenke shoppen, über einen der vielen Weihnachtsmärkte schlendern oder entspannt durch einen Park oder Wald spazieren. So macht die Adventszeit einfach mehr Spaß.Entspannung verschaffen Lieferservice und Kommissionslieferung vom großen Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke. Damit bekommt man Getränke & Co entspannt ins Unternehmen und in die Wohnung geliefert.Der Lieferservice funktioniert ganz einfach. Man besucht den Online-Shop und sucht sich die gewünschten Lieferartikel aus. Die Auswahl umfasst mittlerweile über 2000 Lieferartikel.Anschließend gibt man einen Wunschliefertermin an. Der ist in der Regel am nächsten Werktag. In den Berliner Bezirken Kreuzberg, Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain ist sogar Express-Lieferung möglich. Express-Lieferung bedeutet: Lieferung am Bestelltag.Sehr angenehm ist auch die Kommissionslieferung. Die macht Sinn, wenn man größere Mengen an Getränken braucht, weil man z.B. eine Weihnachtsfeier im Betrieb feiert.Mit der Kommissionslieferung ist es möglich, einfach ein bisschen mehr zu bestellen. Denn: Komplette, reinsortige Getränkekisten können — gegen geringe Kosten — einfach wieder abgeholt werden. So können alle ganz entspannt feiern und trinken und sitzen niemals auf dem Trocknen.Man sieht: Der große Berliner Getränkelieferservice ist auch kurz vor Weihnachten eine große Hilfe für Unternehmen, Betriebe, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Vereine und Privatpersonen eine große Hilfe.Das Team von A&O Getränke wünscht eine schöne Woche und fröhliche Weihnachten!