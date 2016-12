Vom Magazin FOCUS gewählt: Die CO.NET Verbrauchergenossenschaft e.G. ist FOCUS Wachstumschampion 2017

(fair-NEWS)

Drochtersen/pb. In einem der wichtigsten Unternehmenswettbewerbe Deutschlands wurde die CO.NET Verbrauchergenossenschaft e.G. aus dem niedersächsischen Drochtersen (Landkreis Stade) jüngst als FOCUS Wachstumschampion 2017 ausgezeichnet. Aus einer Vorauswahl von insgesamt 16.000 deutschen Unternehmen wurde in Kooperation mit dem Daten- und Statistikdienst STATISTA ein umfassendes Ranking der 500 deutschen Unternehmen mit dem höchsten Umsatzwachstum erstellt, unterteilt in 20 Einzelbranchen.Top 10 im Branchenranking, in der Gesamtwertung in den Top 50Als eine der wenigen eingetragenen Genossenschaften im Wettbewerb konnte die CO.NET Verbrauchergenossenschaft e.G. (CO.NET e.G.) dabei auch innerhalb der Top 500 bemerkenswerte Platzierungen erreichen. Im Branchenranking (Branche „IT, Internet, Software und Services“) wurde sogar Platz 5 erzielt, darüberhinaus im Gesamtranking aller Branchen (Top 500) der Platz 42.„Bestätigung unserer nunmehr 15-jährigen engagierten Arbeit“Thomas Limberg, einer der beiden Vorstände der CO.NET Verbrauchergenossenschaft e.G., sagt über diesen außergewöhnlichen Erfolg: „Die CO.NET e.G. ist ja bereits seit 2001, also seit über 15 Jahren erfolgreich für ihre Mitglieder tätig. Diese Auszeichnung ist eine echte Bestätigung unserer Arbeit. Man darf zudem nicht vergessen, dass die Unternehmensform Genossenschaft die sicherste in Deutschland ist. Und nicht nur das: In Zeiten so genannter Negativ-Zinsen und unrentablen Investitionen sind Genossenschaften eine Art Fels in der Brandung: Sie bieten ihren Mitgliedern viel, schützen ihre Einlagen. Dazu kommen solide Genossenschaftliche Ausschüttungen.„Gemeinsam sind wir stark“Nicht umsonst lautet ein Leitsatz der Genossenschaften (bereits) seit dem 19. Jahrhundert: Gemeinsam sind wir stark. Denn die Mitglieder sind mit Genossenschaftsanteilen direkt an der Genossenschaft beteiligt. Die entstandene Summe vieler Einzelanteile lässt dann gemeinsam Ziele schneller erreichen, z.B. Einkaufsvorteile oder die gezielte Eigenkapitalbildung. Die gemeinschaftliche Stärke lässt – wie überall im Leben – mehr in kürzerer Zeit und nachhaltiger erreichen. Also große Ziele, die für einen Einzelnen undenkbar wären. Zusammen schafft man also mehr, kann stetiger und kräftiger wachsen, ohne aber auf Sicherheit zu verzichten.Beispielsweise hat die CO.NET Verbrauchergenossenschaft e.G. Spezialversicherungen abgeschlossen, um die Genossenschaftseinlagen zu schützen. Die Genossenschaft wird zudem jährlich vom Prüfungsverband geprüft, anders als z.B. eine GmbH o.ä. So wird Sicherheit bei uns großgeschrieben.“Die Idee des FOCUS Wettbewerbs: Herausragende Unternehmen suchen und findenLaut BurdaNews geben stark wachsende Unternehmen der Gesellschaft und Wirtschaft wichtige Impulse, schaffen Arbeitsplätze, generieren Wirtschaftswachstum, sind Innovatoren. Durch ihre Performance sichern sie auch langfristig den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Vielzahl der geprüften und letztlich prämierten Unternehmen untermauert den hohen Anspruch des jährlich stattfindenden Wettbewerbs.So wurden die FOCUS Wachstumschampions 2017 ermitteltDas FOCUS Magazin (Burda Mediengruppe) ist mit seinen wöchentlich rund fünf Millionen Lesern eines der reichweitenstärksten Nachrichtenmagazine Deutschlands. In seinem Wettbewerb „Wachstumschampions 2017“ wurden 500 Unternehmen gelistet, die zwischen 2012 und 2015 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum pro Jahr erzielen konnten. Hierzu zählten auch Firmen im Privatbesitz sowie börsennotierte Unternehmen.Klare Kriterien für die TeilnahmeWeitere Vorgaben: Die Firmen agieren eigenständig, sind keine Tochterunternehmen, haben ihren Sitz in Deutschland und konnten zwischen 2012 und 2015 eine Mindest-Umsatzsteigerung von 100.000 € auf 1,8 Mio. € vorweisen. Auch das Mitarbeiterwachstum wurde berücksichtigt. Aus mehr als 1,9 Mio. Handelsregistereinträgen vorgefiltert, hat Statista auf diese Weise etwa 16.000 Unternehmen überprüft und zum Wettbewerb eingeladen.Aus dem Pool der teilnehmenden Firmen wurden dann die letztlichen Top 500 Wachstumschampions ausgewählt.Weitere Infos erhält man im aktuellen Magazin „FOCUS SPEZIAL Die Wachstumschampions“ (Heft Dez2016/Jan2017 vom 15.11.16) und auf www.wachstumschampion.de sowie auch direkt bei derCO.NET Verbrauchergenossenschaft e.G.,Peter Behrens (Pressereferent), behrens@conet24.com,Nindorfer Deichfeld 9, 21706 Drochtersen, www.conet24.com



Bildinformation: CO.NET Verbrauchergenossenschaft e.G.