Neue Produkte für die YAMAHA MT-10, Baujahr 2016.

Wie für die BMW R nineT Scrambler und vor kurzem auch die TRIUMPH Thruxton 1200 / R hat die Firma Hepco&Becker nun auch neue Trägersysteme für die YAMAHA MT-10 entwickelt. Unter den Gepäckträgern befindet sich wieder der eigens entwickelte C-Bow Halter in anthrazit für 171,50 € der voraussichtlich in KW 05 in 2017 lieferbar sein wird. Als passendes Gepäckstück zu diesem Halter bietet Hepco&Becker das neue Orbit Sidecase Kofferset für 329,50 € / Satz an.Des Weiteren wurde ein anthrazitfarbenes Minirack für 149,50 € entwickelt. Als Gepäckbeispiel hierfür gibt die Firma die Street Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter für 169,50 € pro Stück an.Für die Unterbringung von Topcases wird es ein Alurack (162,50 €) und ein Easyrack (192,50 €), beide in anthrazit, geben. Diese werden erst in KW 05 lieferbar sein.Ein silberner Tankring (44,90 €) zur Befestigung eines Tankrucksackes, wie zum Beispiel der auf der diesjährigen INTERMOT in Köln vorgestellte Royster Tankbag in schwarzer oder gelber Ausführung (169,50 € / Stück) ist bereits für die MT-10 lieferbar.Um dem Mitfahrer eine bessere Beinfreiheit und mehr Komfort zu bieten wurde auch ein Soziusfußrasten Tieferlegungssatz entwickelt, der bereits lieferbar ist. Der Tieferlegungssatz verlegt die Fußrasten um 25 mm nach unten und 15 mm nach vorne. Der Satz ist wie fast alle neu entwickelten Zubehörteil der MT-10 in anthrazit erhältlich. Die Kosten dafür liegen bei einem Verkaufspreis von 168,50 €.



Bildinformation: Yamaha MT-10 mit Orbit Sidecase und Tankrucksack Daypack 2.0 / Urheber: Hepco&Becker GmbH