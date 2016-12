Produktivitätssteigerung durch richtige SAP-Archivierung bei der Stanzwerk AG

Pressemitteilung von KGS Software GmbH & Co. KG

SAP-Anwender entscheidet sich beim Archiv für den KGSContentServer4Storage

(fair-NEWS) Die Stanzwerk AG ist jetzt auf die digitale Archivierung ihrer SAP-bezogenen Belege mit KGS umgestiegen. Vor sechs Jahren hatte der international tätige Hersteller von Elektromotoren und Transformatoren aus Unterentfelden/Schweiz SAP eingeführt. Den KGSContentServer4Storage wählte Stanzwerk, um den knapp 100 SAP-Usern künftig ein ERP-zentriertes Arbeiten mit ihren Dokumenten zu ermöglichen.



Sämtliche Belege wurden in den letzten Jahren direkt in der MaxDB-Datenbank abgelegt. Eine Archivierung fand bisher nie statt. Eine Löschung von Belegen ist wegen der Archivierungspflicht von 15 Jahren als Automobilzulieferer zudem nicht zulässig. Tobias Käser, IT-Leiter der Stanzwerk AG: „Wir führen Tabellen mit Hunderten Millionen von Einträgen. Bei 500 Gigabyte wurde die Arbeit mit SAP-bezogenen Belegen auf MaxDB extrem schwerfällig. Mandantenkopien dauerten lang und waren inkonsistent, die Sicherungszeiten waren sehr lang.“



Mit der KGS als Spezialist für die SAP-Archivierung fand das Unternehmen zunächst heraus, woraus der monatliche Datenzuwachs von bis zu 20 GB resultiert und führte dann den KGSContentServer4Storage ein. Die Arbeit mit dem SAP-Archiv der KGS beendete die bisherigen Performance-Probleme und ermöglicht ein SAP-zentriertes Arbeiten – für IT-Leiter Käser das wichtigste Kriterium. „Wir sind zwar ein mittelständischer Automobilzulieferer, aber von der Logistik her ein Großbetrieb. Pro Jahr verarbeiten wir 50.000 Tonnen Elektroblech. Das heißt, dass täglich zwischen acht und zwanzig LKW-Ladungen mit Stahlrollen in SAP chargenmäßig ein- und umgebucht werden müssen. Dabei entstehen extrem viele Belege mit Kundenbezug, um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.“



Die KGS-Lösung archiviert diese Belege automatisch im Hintergrund. „Um im internationalen Wettbewerb mitzuhalten, müssen wir in der Schweiz als Hochpreisland eine viel höhere Produktivität hinlegen. Dabei hilft uns die KGS-Lösung enorm“, so Tobias Käser.

Die KGS GmbH & Co. KG Software mit Hauptsitz in Neu-Isenburg steht für höchste Kompetenz im Bereich SAP-Archivierung und -Dokumentenmanagement. Top-Unternehmen weltweit setzen auf KGS-Lösungen, wenn es um die Archivierung im SAP-Umfeld geht. Die Produkte der KGS reichen vom High-Performance SAP-Archiv über ILM und Document Capturing bis hin zur vollautomatisierten SAP Archiv-Migration. Drittsoftwareanbietern bietet KGS einheitliche, hochwertige und Release-stabile Schnittstellen und professionelle Beratungsleistungen zur technischen Integration. Seit 2005 ist die KGS SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink-und ILM-Schnittstellenzertifizierung; als globaler SAP Value Add Solutions Partner erstreckt sich die internationale Top-Kundenbasis über die USA, Kanada, Afrika, Australien, Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus in fast alle europäischen Länder.

«Produktivitätssteigerung durch richtige SAP-Archivierung bei der Stanzwerk AG»

