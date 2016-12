Das Siegel für Kundenzufriedenheit: der Dakine Shop wurde in das Google Zertifizierte Händler Programm aufgenommen

(fair-NEWS) Das Gütesiegel von Google Zertifizierte Händler wird E¬-Commerce ¬Websites verliehen, die nachweisbar fristgerecht liefern und einen hervorragenden Kundenservice erbringen. Kunden, die die Website von der Dakine Shop GmbH besuchen, sehen ein Google Zertifizierte Händler ¬Gütesiegel und können darauf klicken, um weitere Informationen aufzurufen.



Vertrauensvoll einkaufen: der Dakine Shop ist ein Google Zertifizierter Händler



Entsprechend den Anforderungen des Google Zertifizierte Händler-Programms wird der Dakine Shop als Händler von Google für folgende Leistungen anerkannt und zertifiziert:



• Hervorragendes Einkaufserlebnis



• Zuverlässiger und pünktlicher Versand



• Ausgezeichneter Kundenservice



Kunden dieses zertifizierten Händlers können sich für den kostenlosen Käuferschutz von Google entscheiden, der für bestimmte Einkäufe bis zu 1.000 € verfügbar ist. Der Dakine Shop als ein von Google zertifizierte Händler bietet Kunden einen sicheren Einkauf.



Beim Aufrufen von Dakine Shop sollte der Kunde allerdings sicherstellen, dass die URL in ihrem Broweser von der Domain http://dakine-shop.de/ stammt.



Die Kunden erhalten einen Zusatzvorteil: Wenn Sie bei einem Google Zertifizierten



Händler einkaufen, können sie den kostenlosen Käuferschutz von Google in Anspruch nehmen. Falls Probleme mit dem Kauf auftreten, können sie Google um Unterstützung bitten. Google erarbeitet dann gemeinsam mit der Dakine Shop GmbH und dem Kunden eine Lösung des Problems. Für bestimmte Käufe bietet Google sogar einen lebenslangen Käuferschutz von bis zu 1.000 € an.



Google Zertifizierte Händler ist völlig kostenlos, für Käufer und für Onlineshops. Das Programm unterstützt Onlineshops wie die Dakine Shop GmbH dabei, neue Kunden zu gewinnen, ihren Umsatz zu steigern und sich vom Wettbewerb abzuheben, indem sie über das Gütesiegel auf der Website ihren ausgezeichneten Service dokumentieren.



Darüber hinaus bietet der Dakine Online Shop neben dem Käuferschutz viele weitere Benefits für seine Kunden.



Bereits ab einem Bestellwert von ab 50.00 € übernimmt Dakine die Versandkosten, Pakete nach Deutschland, Österreich, Belgien und in die Niederlande sind dann für den Kunden versandkostenfrei. Der Versand der Ware erfolgt noch am selben Tag, wenn diese bis 17.00 Uhr bestellt (und bezahlt) wurde. Sollte das Produkt im Lager sein, so erfolgt die Zustellung innerhalb von 1-3 Werktagen.



Auch die Rückgabeabwicklung der bestellten Dakine Waren verläuft unkompliziert. Dabei hat der Kunde 30 Tage Zeit, seine Bestellung zu widerrufen. Bei Fragen rund um den Versand steht den Kunden ein hilfsbereites und kompetentes Serviceteam zur Verfügung.



Weitere Informationen unter:



www.dakine-shop.de



Pressekontakt:



Michaela Mühlbauer



Junior Redakteurin



Dakine Shop GmbH



Alte Landstrasse 17



85521 Ottobrunn



Tel.: 089 / 35 06 17 17



Fax: 089 / 35 06 17 86



www.dakine-shop.de



https://www.facebook.com/dakineshop