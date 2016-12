Nachfolgerin für die Firma IMORDE Projekt- und Kulturberatung GmbH aus Münster gefunden

(fair-NEWS) Düsseldorf, den 18. Dezember 2016 - Johannes Imorde schaut glücklich auf das Jahresende 2016. Seine Vision, einen kompetenten und „ehrenwerten“ Nachfolger für seine Firma IMORDE Projekt- und Kulturberatung GmbHin Münster zu finden, ist geglückt. Sein gesammeltes Wissen und das große Kundennetzwerk wird er nun in einer Übergangszeit von fünf Jahren an die neue Inhaberin Christiane Marks weitergeben.



Besonders stolz ist der Kulturnetzwerker Imorde, dass die Weiterbeschäftigung aller 14 Mitarbeiter durch die neue Firmenbesitzerin gesichert ist. Im Vorfeld des Verkaufs hatte Johannes Imorde nach einer Beratungsgesellschaft mit hoher Beratungskompetenz und viel Erfahrung im Abschluss von Unternehmensverkäufen gesucht und sich an die Düsseldorfer Beratungsgesellschaft AVANDIL gewandt.



Vertrauen und Kompetenz



„Die Verhandlungen waren in diesem Fall geprägt von der gegenseitigen Sympathie und Zielstrebigkeit der Parteien. Das war beim Unternehmensverkauf von Imorde die halbe Miete.“, erzählt AVANDIL Geschäftsführer Sergio Manjon über den Transaktionsprozess bei Imorde. „Die Qualität der AVANDIL Projektteams erkennt man einerseits am persönlichen Einfühlungsvermögen, um beide Parteien zueinander zu bringen. Mit Kreativität und Zielstrebigkeit hält man sie beieinander und findet mögliche Transaktionsstrukturen, die den Verkauf erst möglich machen.“, berichtet Geschäftsführer Sergio Manjon.



„Wir sind im Mittelstand immer sehr nah an den Menschen dran. Bei einem möglichen Firmenverkauf spielen zu den finanziellen Zielen immer auch familiäre Belange oder Zukunftsregelungen für bisherige Mitarbeiter eine große Rolle.“



Ein erfahrenes Team arbeitet für den Erfolg – zielsicher und persönlich



Geschäftsführer Sergio Manjon macht aber auch klar, dass es für beide Seiten nur ein Ziel gibt. Das Unternehmen erfolgreich zu verkaufen. „AVANDIL begleitet die Verkäufer und Käufer zielsicher bei jedem Schritt, mit Systematik, Stringenz und Einfühlungsvermögen. Besonders stolz ist Manjon aber auf das Erfolgsrezept von AVANDIL. „Bei uns arbeitet immer ein ganzes Team am Verkaufserfolg und mit jedem Einzelnen arbeite ich richtig gerne zusammen.“



Hintergrundinformationen zu IMORDE Projekt- und Kulturberatung



Die IMORDE Projekt- und Kulturberatung GmbH hat ihren Sitz in Münster, Schorlemerstraße 4. Ihr Aufgabenbereich ist die Steuerung von komplexen Projekten, Programmen und Wettbewerben zu verschiedenen Themen der Stadtentwicklung und Kultur.