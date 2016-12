Ein Paradies für Groß und Klein – Mit dem Urlaubsmagazin 2017 vom Nordseebad Otterndorf die grüne Stadt am Meer entdecken

(fair-NEWS)

Hamburg, Dezember 2016Das Nordseebad Otterndorf begeistert auch dieses Jahr mit einem neuen Urlaubsmagazin für das Jahr 2017. Mit einem umfangreichen Erlebnisprogramm von Sport über Erholung bis hin zur Kunst und Kultur lässt der Aufenthalt in der grünen Stadt am Meer keine Wünsche offen. In den einzelnen Kapiteln des Urlaubmagazins werden vielfältige Aktivitäten rund um das Nordseebad Otterndorf, die Wingst und Hemmoor für die ganze Familie angeboten.Für Abenteurer und Entdecker – im Nordseebad Otterndorf können die Kleinen mal ganz groß sein. Mit Spaziergängen durch das Watt, spannenden Touren im Wald oder Toben in der Spiel- & Spaß-Scheune lässt das Nordseebad Otterndorf Kinderaugen strahlen. Eine Welt voller Fantasie und Abenteuer, die mit Spaß, Spannung und Action auf die kleinen Glücksritter und großen Forscher wartet.Action und Fun im WakeGarden – der WakeGarden im Nordseebad Otterndorf ist eine aufregende Freizeitattraktion für Sportbegeisterte. Mit der Ausrüstung, die vom WakeGarden gestellt wird, lassen sich Wakeboarden und Wasserski in kürzester Zeit kinderleicht erlernen. Da pro Stunde nur sechs Personen im Wasser sind, bleibt genug Platz und Zeit zum Üben unter den wachsamen Augen der erfahrenen Coaches.Liebeserklärung an eine Stadt – das Nordseebad Otterndorf erwartet seine Gäste mit einer liebevoll restaurierten Altstadt, die zu vielen kulturellen Entdeckungen einlädt. Beim Schlendern durch die hübschen Gassen bietet das Nordseebad Otterndorf historische Kirchen und Handelshäuser sowie interessante Fachgeschäfte. Auf eine charmante Weise lockt das Nordseebad Otterndorf auch Kunst- und Kulturinteressierte mit Museen, Ausstellungen und Reisen in die Vergangenheit voller Herzlichkeit und unvergleichlichem Flair.Neu im Urlaubsmagazin 2017 sind die Reiseorte Wingst und Hemmoor, die für Groß und Klein spannende Freizeitangebote in idyllischer Natur bieten: Die Wingst liegt inmitten klarer Luft und bietet vielfältige Freizeitaktivitäten von der Familienwanderung bis hin zur spannenden Schatzjagd. Der artenreiche Zoo bietet für Tierliebhaber schöne Momente beim Schafe füttern sowie beim spannenden Beobachten der Wölfe und Affen.Bei einer Kanufahrt, beim aufregenden Lachsangeln oder einem spannenden Ausflug in die faszinierende Unterwasserwelt mit spektakulären Tauchgängen im Kreidesee lässt es sich in Hemmoor am Besten genießen. Doch auch an Land gibt es zahlreiche erholsame Angebote: Von ländlichen Fahrradtouren bis zu romantischen Spaziergängen ist Hemmoor ein Erholungsort mit vielen Facetten der Entspannung.Weitere Informationen unter www.otterndorf.de



Bildinformation: Ein Paradies für Groß und Klein – Mit dem Urlaubsmagazin 2017 vom Nordseebad Otterndorf die grüne Stadt am Meer entdecken