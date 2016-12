m2p Games / Ausblick 2017

(fair-NEWS)

2016 war für die m2p entertainment GmbH in vielerlei Hinsicht ein erfolgreiches Jahr.Es ist uns gelungen, die technologischen Herausforderungen der kommenden Zeit, erfolgreich zu meistern. Unsere erste App „Jackpot Yeeha“ ist gleichzeitig unangefochten die einzige echte Skillgaming App, die plattformübergreifend funktioniert (ios, Android, Desktop-flash, Desktop-HTML5).Besonders der Start von Solitaire reloaded im November 2016 als echte HTML5 Version auf unserem Portal ( www.m2p.com ), hat unsere Erwartungen übertroffen, ein Erfolg, über den wir uns ganz besonders freuen. Somit ist es uns gelungen, alle wichtigen Spiele nun auch als HTML5 Versionen anbieten zu können.Damit stehen uns auch in Zukunft alle Märkte offen und wir können nach und nach die von zukünftig immer mehr Browsern gesperrten FlashVersionen deaktivieren.Dieser wichtige Schritt diente aber lediglich der Vorbereitung für unsere neuen Projekte. Eines davon ist „Jackpot Cards“. Es handelt sich hierbei um eine App., die viele der beliebtesten Kartenspiele auf dem Markt wie z.B. 21, SKAT, Romme, Solitaire reloaded in einer einzigen App verfügbar machen wird.Lediglich ein Genre haben wir bislang ausgespart, die ACTION Games, da es bei diesem Genre in der heutigen Zeit nicht genügt, ein Flash-Game einfach in HTML5 zu konvertieren.Unser nächstes Produkt Jewels3 (Arbeitstitel) wird technisch als auch optisch ein absolutes Highlight. Natürlich wird das Spiel als native App für iOS und Android veröffentlicht. Die Browser Version erscheint erstmals in HTML5+WebGL, also in 3D!!!!Erste Prototypen sehen schon jetzt phantastisch aus und laufen mit beeindruckenden 60fps in HD Auflösung und 16/9 Format. Es kommt ganz ohne Flash, Plugins oder andere Erweiterungen aus. Also ohne Player und ganz sicher ohne Flash. Auch hiermit wird m2p sich erneut in Punkto Technologie an die Spitze der Skillgaming-Anbieter setzen.Aus Skillgaming wird 2017 Multiplatform-Casual-esports.



Bildinformation: copyright m2p entertainment GmbH 2016/17