Raus in die Natur! Den Frühling aktiv begrüßen mit spannenden Outdoor-Aktivitäten rund um das schlossgut gross schwansee

Hamburg, Dezember 2016Keine Lust mehr auf Langeweile und Stubenhockerei nach den dunklen Monaten? Den Winter kann man nun hinter sich lassen und im schlossgut gross schwansee aktiv werden! Das schlossgut gross schwansee hat neben Wellness und Entspannung zahlreiche Freizeitaktivitäten unmittelbar rund um das märchenhafte Schloss sowie in weiterer Umgebung zu bieten. Ein Traum für jeden Aktiv-Urlauber, der Abwechslung sucht!Egal ob man sich für die perfekt ausgestatteten Golfplätze in der Nähe oder das Erkunden der malerischen Ostsee-Umgebung mit dem Fahrrad oder zu Fuß entscheidet – das schlossgut gross schwansee bietet beste Bedingungen für all diejenigen, die sich in ihrem Urlaub aktiv betätigen wollen.Auch Kulturliebhaber kommen im schlossgut gross schwansee nicht zu kurz: Ein Trip in die nahegelegenen Hansestädte Lübeck oder Wismar lädt bei schönem Wetter zum Flanieren durch die historischen Gassen oder zum Entdecken der beeindruckenden Sehenswürdigkeiten ein.Wer sich als Familie einen Urlaub an der Ostsee im schlossgut gross schwansee gönnt, kann sich ebenfalls nach Herzenslust austoben. Freizeiteinrichtungen wie das Spaßbad „Wonnemar“ in Wismar oder der Hansapark Sierksdorf stellen abwechslungsreiche Ausflugsziele dar, die der ganzen Familie Spaß machen.Zur Entspannung zwischendurch steht der hoteleigene Wellnessbereich im schlossgut gross schwansee zur Verfügung, sowie der einzigartige Naturbadeteich, auf dessen Sonnendeck es sich bei malerischer Aussicht perfekt entspannen und die ersten Frühjahrs-Sonnenstrahlen tanken lässt. Für ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen liegt der romantische Ostseestrand direkt vor der Tür des schlossgut gross schwansee sowie unberührte Wälder und Landschaften, die im Frühling in voller Blüte darauf warten, erkundet zu werden.Das schlossgut gross schwansee bietet die perfekte Mischung aus vielseitigen Freizeitangeboten für jeden Geschmack und garantiert Abwechslung vom Alltag sowie einen engergiegeladenen Urlaub!Weitere Informationen, Preise und Termine gibt es unter www.schwansee.de