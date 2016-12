Professionelle Übersetzung von Gebrauchsanweisungen

(fair-NEWS)

Um eine qualitativ hochwertige Übersetzung von Gebrauchsanweisungen und Bedienungsanleitungen garantieren zu können, müssen die darauf angesetzten Fachübersetzer Experten im jeweiligen Gebiet sein. Eine weitere wichtige Anforderung an Übersetzer ist es, dass die Zielsprache gleichzeitig deren Muttersprache ist. Gleiches gilt auch für das Lektorat.Das Lektorat/Korrektorat wird nach der ersten Übersetzung vollzogen. Es setzt sich aus folgenden Schritten zusammen:Revision: Hier wird der Ausgangstext mit der Übersetzung verglichen und auf eine Reihe von potenziellen Fehlern überprüft.Sprachliche Überarbeitung: Hier wird zum Beispiel der Ausgangstext nach einem ähnlichen Schema wie bei der Revision auf sprachliche Korrektheit geprüft. Hier fällt der Vergleich der beiden Texte weg.Korrekturlesen: Hier wird der Text ein letztes Mal Korrektur gelesen bevor der Text in Druck geht.Fachliche (einsprachige) Prüfung: Dabei wird der Zieltext auf fachliche Korrektheit geprüft. Gerade bei angesprochenen technischen Dokumentationen ist eine solche Prüfung essenziell.Der Einsatz von CAT-Tools kann nachhaltig ein Ersparnis bei Zeit und Kosten mit sich bringen. Weiters sorgen diese Tools für eine einheitliche Übersetzungsstruktur.