INTERLINE Schweiz: Sicherer Limousinenservice beim WEF 2017

INTERLINE Schweiz ist seit Jahren als hochklassiger und sicherer Limousinenservice bei den Treffen des World Economic Forums im Einsatz.Unter dem Motto „Responsive and Responsible Leadership“ treffen sich vom 17. – 20. Januar 2017, neben zahlreichen Medienvertretern, Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, um über die derzeitigen Fragen zum politischen Weltgeschehen zu diskutieren.Das Treffen des WEF findet seit 1971 statt und hat mit seiner Zielsetzung „den Zustand der Welt zu verbessern“ wichtige Bedeutung für die Weltpolitik. Rund 2700 Teilnehmer kommen jedes Jahr in dem kleinen Ort zusammen. Es finden über 220 offizielle Sitzungen und viele weitere informelle Treffen statt. Die Alpen-Gemeinde Davos mit ihren 11000 Einwohnern bietet dafür als Kongresszentrum hervorragende Bedingungen.Der Name INTERLINE steht für Exklusivität und Qualität.Der Chauffeur- und Limousinenservice INTERLINE Schweiz verfügt über die notwendige Erfahrung in Sachen Sicherheit und Komfort für das Großevent. Gebucht werden können alle Fahrzeugklassen, von luxuriösen Limousinen mit Office-Ausstattung über Minivans, die durch Vis-á-vis-Bestuhlung Raum für Kommunikation lassen. Die Hybrid-Fahrzeuge der INTERLINE Flotte verfügen über die erforderlichen Umweltauflagen der Greener Davos Vorgaben. Mit Allradantrieb sind schmale, steile Straßen auch bei viel Schneefall kein Problem. Alle Chauffeure von INTERLINE Schweiz müssen regelmäßig an speziellen Schulungen teilnehmen, bei denen sie sich eine sichere Fahrweise und diskrete Umgangsformen angeeignet haben. INTERLINE ist auf den Transport prominenter Personen spezialisiert.Mit seinem Aircraft Charter Service organisiert INTERLINE Schweiz für die Anreise nach Davos Business Charter Flüge. Kunden haben die Wahl aus Helikoptern oder Jets verschiedener Größe, welche nach individuell angepassten Zeitplänen für sie zur Verfügung stehen. Ein Flughafentransfer sorgt für eine pünktliche Abholung vom Flughafen zum Hotel oder direkt zum Kongresszentrum.Weitere Informationen finden sich auf der Unternehmenswebsite unter www.interline.ch/



Bildinformation: INTERLINE Schweiz - HG Swiss Transportation AG