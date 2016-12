Kulinarische Reise ins mythische Griechenland Das Danai Beach Resort & Villas verwöhnt seine Gäste mit exklusiven Gaumenfreuden

(fair-NEWS)

Chalkidiki, Dezember 2016: Im Danai Beach Resort & Villas ist es für Gäste stets nur ein kleiner Schritt zum nächsten kulinarischen Highlight – wohl aber ein großer Schritt für das persönliche Geschmackserlebnis. Mit seinen fünf hauseigenen Restaurants und dem größten Weinkeller Griechenlands, sowie zahlreichen Dining Experiences, bietet das private Luxus-Resort im Norden Griechenlands eine eigene Welt der Feinschmecker auf höchstem Niveau.Exquisite Kreationen in exklusivem UmfeldDas Squirrel gilt als bestes Restaurants Griechenlands und ist mit seinen nur fünf Tischen absolut exklusiv. Genussliebhaber, die Wert auf hochkarätige Gaumenfreuden legen, kommen hier kulinarisch voll auf ihre Kosten. Das Squirrel steht für eine raffinierte griechische Küche auf Spitzenniveau. Der Chefkoch arbeitet dabei ausschließlich mit frischen Zutaten, die er selbst direkt im resorteigenen Kräutergarten anbaut.Eldorado für WeinliebhaberUm das kulinarische Erlebnis abzurunden, darf ein erlesener Tropfen edlen Weines natürlich nicht fehlen. Das Danai Beach Resort & Villas gilt als regelrechtes Eldorado für Weinliebhaber und wurde dieses Jahr sogar mit dem „Best Award of Excellence“ ausgezeichnet. Über 1.700 Etiketten lagern im hoteleigenen Weinkeller, darunter traditionelle, griechische Weine und internationale Klassiker, sowie seltene und charakterstarke Jahrgänge, die nicht einmal die Hersteller selbst vorrätig haben. Dies macht den resorteigenen Weinkeller nicht nur zu einem der besten, sondern auch vielfältigsten des Landes.Gemütlicher Tavernenabend mit lokaler LivemusikGäste, die es lieber gemütlich-lässig haben, können in der Bahce-Taverne mediterran-griechisches Flair erleben: inmitten des Kräuter- und Gemüsegartens, auf einer mit Bambus überdachten Terrasse. Der Duft von Minze, Rosmarin, Thymian, Oregano und Basilikum liegt in der Luft, während am offenen Feuer typisch griechische Köstlichkeiten, wie gefüllte Weinblätter „Dolmakadia“ oder kleine Vorspeisen wie „Mezedes“, zubereitet werden. Erlesene, lokale Livemusik rundet das griechische Erlebnis ab und lädt Gäste nach dem Essen zum Verweilen ein – um noch den ein oder anderen Drink zu genießen oder das Tanzbein zu schwingen.



Bildinformation: Danai Beach Resort & Villas