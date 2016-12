mayato neuer Kooperationspartner im Netzwerk Smart Production der Metropolregion Rhein-Neckar

(fair-NEWS)

Berlin, 21. Dezember 2016 — Das BI-Analysten- und Beraterhaus mayato mit Standorten in Berlin, Bielefeld, Mannheim und Wien ist neuer Kooperationspartner im Netzwerk Smart Production. Der Business Analytics Experte bietet unter anderem Lösungen im Bereich Industry Analytics, die Produktionsdaten - zum Beispiel von Sensoren oder aus Wartungs-, Fertigungs- und Reparaturberichten -zusammenführen und auswerten. Im Zuge der Zusammenarbeit sollen zukünftig das Expertenwissen und die Praxiserfahrung von mayato in gemeinsame Projekte und andere Aktivitäten wie Workshops, Netzwerkforen und Fachkongresse einfließen.Das Netzwerk Smart Production wurde von der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim 2015 ins Leben gerufen. Im Januar 2016 war offizieller Start. Ziel ist es, branchenübergreifend Motor für Innovationen der Digitalisierung zu sein sowie den Wirtschaftsstandort Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar als Hot-Spot für dieses Thema zu positionieren. Dazu bringt das auf mittlerweile über 40 Partner angewachsene Netzwerk Produktionsbetriebe, IT- und Beratungsfirmen, Start-ups und Hochschulen zusammen und bietet ihnen eine Informations- und Innovations-Plattform. Das vorhandene Know-how zu Industrie 4.0 soll dabei insbesondere in kleinere und mittlere Produktionsbetriebe getragen werden. Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch finden in vielen Einzelprojekten statt.„Wir freuen uns, Teil dieses innovativen und fortschrittlichen Netzwerks zu sein, in dem gemeinsam Ideen entwickelt, vorangetrieben und in Projekten umgesetzt werden. Gerade die Metropolregion Rhein-Neckar mit zahlreichen namhaften Industrieunternehmen profitiert von dieser engen Zusammenarbeit im Bereich Industrie 4.0“, äußert Eric Ecker, Leiter Geschäftsbereich Industry Analytics, mayato GmbH.Video „Industry Analytics – Maschinenausfälle voraussagen“: https://www.mayato.com/industry-analytics/



Bildinformation: Eric Ecker