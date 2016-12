Klimaschutz und Nachhaltigkeit: bei DENIOS Hand in Hand

(fair-NEWS)

Bevorzugter Zulieferer 2016 und 2017Gerade bei den Themen Gefahrstofflagerung und Gefahrstoffhandling legen Kunden großen Wert auf die Zusammenarbeit mit verantwortungsbewussten Partnern. Nur wer Nachhaltigkeit auch im eigenen Unternehmen lebt und ständig fortentwickelt, hat einen Platz auf der Lieferantenliste großer Chemie- und Pharmakonzerne wie Bayer, BASF oder Evonik. Klarheit über nachhaltiges Wirtschaften schafft die Bewertungsplattform EcoVadis. Bewertet werden unter anderem Kriterien wie Umwelt, Arbeitspraktiken, interne Prozesse und nachhaltige Beschaffung. Im Rahmen dieses dezidierten Verfahrens ist DENIOS bereits zum dritten Mal in Folge mit der EcoVadis Zertifizierung in Silber ausgezeichnet worden und ist auch 2017 bevorzugter Zulieferer der Chemieindustrie.Klimafreundliches UnternehmenDENIOS setzt seit mehreren Jahren auf energieeffiziente Gebäude und Produktionsabläufe, auch bei den Standorten im Ausland. Regenerative Energien, Wärmerückgewinnung und Wasseraufbereitung sind Maßnahmen, die für den Marktführer längst zum Standard geworden sind. Trotz einer Vergrößerung der Produktions- und Verwaltungsflächen konnte der Energiebedarf pro Quadratmeter bereits um 25% gesenkt werden. Damit nicht genug. Kürzlich hat DENIOS seinen individuellen CO2-Fußabdruck ermittelt und unterstützt ein Klimaschutzprojekt, um den Emissionsausstoß zusätzlich zu kompensieren. Das Projekt "China Yonguhou Xhiangqi Hydropower" beschäftigt sich mit der Gewinnung von erneuerbaren Energien aus Wasserkraft am Xiangjjang River in China. Seit 2012 wird es unter Aufsicht des TÜV Rheinland beständig fortentwickelt. Auch dieses Siegel behält 2017 selbstverständlich seine Gültigkeit.



Bildinformation: DENIOS ist zum dritten Mal bevorzugter Zulieferer der Chemieindustrie