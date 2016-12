Silvester und Neujahr unter Europas Bergriesen

(fair-NEWS)

Italiens kleinste Region liegt an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz und wird von den vier Viertausendern Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rosa und Gran Paradiso eingerahmt. Ferner liegt ein Drittel des Gesamtgebiets auf über 2.600 m Höhe. Ein ideales Gelände also, um das alte Jahr mit feurigen Fackelzügen bergabwärts zu verabschieden. Oder mit einem der vielen anderen Events, zu denen die verschneite Valle d’Aosta an Silvester und Neujahr einlädt.Die Hochsaison der Fackelzüge liegt zwischen dem 29. Dezember 2016 und dem 08. Januar 2017. Die sogenannten „Fiaccolate“ werden in der gesamten Region veranstaltet, oftmals sind Groß und Klein eingeladen, mitzumachen. Auf einigen besonders schweren Pisten, darunter jene von Breuil-Cervinia oder Gressoney zum Beispiel, ist es dagegen den Skilehrern und Guides vorbehalten, die Zuschauer mit ihren Darbietungen zu verzaubern. So oder so ist die Stimmung bei den Fackelzügen jedoch immer ausgelassen und festlich, oftmals gibt es im Anschluss Glühwein und heiße Schokolade, Feuerwerk und Musik. Überdies wird im besagten Zeitraum an vielen Orten das unterhaltsame Kinder-Programm „Snow Magic Fun“ mit lustigen Spielen im Schnee und mitreißenden Animations-Highlights angeboten.An Silvester selbst wird dann so mancherorts ein rauschendes „Capodanno in Piazza“ gefeiert – die Party auf dem Platz. Besonders spannend geht es diesbezüglich in Aosta-Stadt zu, bei der „Unconventional Night“ auf der Piazza Chanoux. Dort bieten ab 21.30 Uhr erstklassige Illusionskünstler und Straßenmagier der Formation Masters of Magic eine Show der Superlative dar. Nach den Jongleuren, Zauberern und Entfesselungskünstlern à la Harry Houdini dreht ab 23.30 Uhr ein DJ auf dem Balkon des Rathauses auf. Erst wird der Countdown bis zum Anstoßen um Mitternacht gezählt, dann geht im neuen Jahr die Open-Air-Disco los – mit einem Dance Hit nach dem nächsten.Wer den ganzen Silvester-Rummel in einem etwas kleineren Kreis angehen möchte, der sollte überlegen, ob er nicht ein „Capodanno al Rifugio“ feiert – also ein Silvester auf der Berghütte mit Abendessen, regionalen Weinen, Feuerwerk und Musik. Oder aber ein „Capodanno alle Terme“. Die beiden exklusiven Thermalbäder in Pré-Saint-Didier und Saint-Vincent laden nämlich auch am letzten Abend des Jahres zum Wellnessen und Wohlfühlen ein. In Pré-Saint-Didier am Fuße des Mont Blanc stimmt man sich auf die kommenden 12 Monate mit kraftvoller Opernmusik ein. Und in Saint-Vincent können sich die Gäste an einem großen Buffet gütlich tun. Der Dresscode? Ein Bademantel!Sobald der Sprung ins neue Jahr geschafft ist, geht es am 01. Januar 2017 mit dem ersten „Concerto di Capodanno“ weiter. Ab 11.00 Uhr spielt das Staatliche Symphonieorchester Plovdiv (Bulgarien) im Theater Splendor in Aosta die großen Neujahrskonzert-Klassiker und einiges mehr. Die nachfolgenden Tage fahren in der gesamten Region ebenso musikalisch fort – neben klassischen Klängen darf sich das Publikum auf zahlreiche Gospelkonzerte, Straßenmusik-Züge und regionale Chorensemble freuen.Wie immer bietet das offizielle Portal der Region Aostatal unter www.lovevda.it viele weitere Infos zu den aktuellen Veranstaltungen, zu Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie zu speziellen Paketangeboten.



Bildinformation: Konzert in der Kirche von La Salle / @ Enrico Romanzi