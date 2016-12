Datalogic zeigt auf der EuroShop 2017 innovative Produkte und Lösungen für den Handel

Bologna, 22. Dezember 2016 - Datalogic, globaler Marktführer für automatische Datenerfassung und industrielle Automatisierung und Hersteller von Barcode-Lesegeräten, mobilen Computern zur Datenerfassung, Sensoren zur Detektion, Messung und Sicherheit, Bildverarbeitungs- und Lasermarkierungssystemen, zeigt auf der EuroShop 2017, der weltweit größten Retail Messe, innovative vielseitige Produkte und clevere Lösungen für Anwendungen im Handel. Vom 5. bis zum 9. März können sich die Fachbesucher in Halle 6 am Stand C42 über die neuesten Highlights im breiten Portfolio von Datalogic informieren.Ergonomisches Design und Vielseitigkeit zeichnen den neuen Area Imager RIDA DBT6400 aus. Der mobile Area Imager im Hemdtaschenformat lässt sich über Bluetooth schnell mit Android™, Apple® iOS und Windows Mobile® Geräten sowie mit Standardlaptops verbinden. Er liest 1D- und 2D-Codes ebenso schnell und sicher wie Codes mit geringem Kontrast, Beschädigungen oder schlechter Qualität und erfasst auch Codes mit geringer Hintergrundbeleuchtung von Mobiltelefonen. Im Retailumfeld ist der vielseitige Imager der ideale Assistent für mobile POS-Applikationen, Verkaufsunterstützungen, Regalauffüllungen, Preisüberprüfungen und Inventurmanagement.Der mobile Computer Joya™ Touch wurde entwickelt, um sowohl Anwendungen mit direktem Kundenkontakt als auch betriebsinterne Applikationen mit ein und demselben Gerät abzuwickeln. So kann das vielseitige Universalgerät sowohl für kundennahe Lösungen wie beispielsweise für Self-Shopping, Warteschlangen- und Geschenklistenmanagement als auch für betriebsinterne Anwendungen wie Regalauffüllungen, Inventuren, Preisüberprüfungen oder Zugangskontrolle eingesetzt werden. Sein großer Touch Screen bietet eine intuitive, hoch auflösende Benutzeroberfläche. Der Joya Touch unterstützt die Datalogic eigene Cloud-ready Middleware Lösung Shopevolution/Queue-Busting App sowie Softwarelösungen anderer Anbieter. Er ist sowohl als Handheld- als auch als Griffvariante verfügbar.Der Android™-basierte PDA DL-Axist™ ist ein robuster, industrietauglicher Mobile Computer mit einem brillanten 5" Full Touch HD Display und einem leistungsstarken 2D-Imager. Er ist bestens geeignet für Anwendungen im Retail-Bereich wie Verkaufsunterstützung, Verkaufsförderung, Inventuren und Außendienst. Der DL-Axist ist ausgestattet mit Datalogics SoftSpot™ Technologie, die die Steuerung von verschiedenen Funktionen, wie z. B. Scannen, mittels eines frei auf dem Touchscreen platzierbaren Buttons ermöglicht. Ein Software Development Kit (SDK) gibt Entwicklern vollständigen Zugriff auf die SoftSpot Technologie.Datalogic auf der EuroShop: Halle 6, Stand C42

Die Datalogic Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen für die automatische Erfassung von Daten und die industrielle Automation. Als Komplettanbieter von Barcodescannern, mobilen Datenerfassungs-Terminals, Sensoren zur Detektion, Messung und Sicherheit, Bildverarbeitungs- und Lasermarkierungssystemen bietet Datalogic innovative Lösungen für vielfältige Anwendungen im Einzelhandel, der Transport & Logistik-Branche, bei Produktionsanlagen und im Gesundheitswesen. Mit Produkten, die in mehr als einem Drittel aller Supermärkte weltweit im Einsatz sind, an Flughäfen, Verkaufsstellen oder bei Liefer- und Postdiensten ist Datalogic in der einmaligen Position Lösungen zu bieten, die den Menschen das Leben einfacher und ihre Arbeit effizienter machen. Datalogic S.p.A. mit Hauptsitz in Lippo di Calderara die Reno (Bologna) ist an der Italienischen Börse seit 2001 unter DAL.MI im Segment der STAR-Unternehmen gelistet. Datalogic zählt derzeit etwa 2.500 Beschäftigte weltweit, verteilt auf 30 Länder. Im Jahr 2015 erzielte die Datalogic Gruppe Einnahmen in Höhe von 535,1 Millionen Euro und investierte über 48 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen hält über 1.200 Patente weltweit. Weitere Informationen unter www.datalogic.com Datalogic und das Datalogic Logo sind in vielen Ländern eingetragene Warenzeichen von Datalogic S.p.A., einschließlich den USA und der Europäischen Union.