Im neuen Jahr durchstarten mit Zusatzeinnahmen

Gerade viele kleine Unternehmen wünschen sich häufig eine zusätzliche Einnahmequelle. Gemeint sind vor allem kleine Läden, Geschäfte oder andere Betriebe. Deutsche Lieferadresse sucht wieder ab sofort Lageradressen in Deutschland. Wer also etwas Platz in seinem Geschäft erübrigen kann und immer einen Mitarbeiter vor Ort hat, kann sich mit der Paketannahme für Kunden aus der Schweiz, etwas Geld dazu verdienen. Warum also nicht gleich ab 2017 durchstarten?Unter https://www.deutsche-lieferadresse.com/ finden interessierte Geschäfte einen renommierten Anbieter für Paketannahmen. Die Kunden kommen weitestgehend aus der Schweiz. Sie bestellen Ihre Einkäufe in deutschen Online-Shops und lassen die Pakete dann an eine Filiale von „Deutsche Lieferadresse“ schicken. Das spart den Kunden viel Geld an Porto. Die Benachrichtigung, wenn eine Lieferung eingegangen ist, erfolgt via App. Dann holen die Kunden die Pakete in den Filialen ab.Für die Filialen ist die Annahme der Lieferungen eine gute und einfache Einnahmequelle. Denn der Zeitaufwand ist recht gering. Wichtig ist, dass im Laden oder bei der Lageradresse immer jemand anwesend ist, der die Pakte entgegennehmen kann. Auch die Ausgabe an die Kunden muss während der Öffnungszeit immer möglich sein. Da viele Kunden auch spontan den Weg über die Grenze erledigen, wenn Sie gerade in der Nähe sind. Etwas Platz zur Aufbewahrung der Pakete ist natürlich auch wichtig. Doch die meisten Päckchen und Pakete werden schnell nach Eingang abgeholt. Schließlich warten die Kunden schon auf Ihre Bestellungen.