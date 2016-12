Urlauber aufgepasst – Wintercheckliste schützt vor Frostschäden

(fair-NEWS)

22.12.2016. Bisher war der Winter aufgrund der einer stabilen Hochdruckwetterlage noch kein richtiger Winter. Das Wetter wird sich dadurch nicht binnen Stunden ändern, dennoch erwarten die Meteorologen eine Änderung der Wetterlage. Weihnachten soll stürmisch werden und insgesamt wird es zum Jahresende hin kälter. Ein Schneefall in tiefen Lagen ist eher ungewiss. Unabhängig davon, sind Urlauber und zu Hause gebliebene gut beraten, sich nicht überraschen zu lassen und ihr Haus und Grundstück vor Frost und Frostschäden zu schützen. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) empfiehlt einen kompletten Wintercheck des Hauses. Eine von der GVI entwickelte Wintercheckliste hilft dabei.„Frostempfindlich sind außen- jedoch auch innenliegende Wasserleitungen. Gelockerte Dachziegel können bei einem Sturm Passanten verletzen und ein undichtes Dach führt zu Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden im Haus“ warnt Jürgen Buck, Vorstand der GVI und empfiehlt deshalb den Urlaubern einen kom-pletten Wintercheck des Hauses. Jürgen Buck rät dringend, nicht benötigte Wasserleitungen, wie ebenfalls in der Wintercheckliste aufgeführt, in- und außerhalb des Hauses zu entleeren und Heizungen – auch von nicht bewohnten Räumen – auf kleiner Stufe laufen zu lassen um Frostschäden zu vermeiden. „Sollte es dennoch zu geplatzten Wasserleitungen kommen, können diese Schäden vom entsprechenden Versicherungsschutz gedeckt werden“, betont der Fachmann.Schäden an der Bausubstanz des Hauses und den Wasserleitungen während des Winters, die durch Frostschäden entstehen, übernimmt die Gebäudeversicherung. Und für beschädigtes Inventar kommt die Hausratversicherung auf. „Jedoch nur, wenn der entsprechende Versicherungsschutz, wie das Risiko „Leitungswasser“ beantragt wurde“, warnt Jürgen Buck. Aber Achtung! Nicht entleerte Außenrohre und -wasserhähne wie in der Wintercheckliste empfohlen, können den Versicherungsschutz gefährden. Ein Rat, den nicht nur Urlauber über die Weihnachtszeit beachten sollten.Eine Wintercheckliste zur Vermeidung von Winterschäden und Frostschäden am Haus und an Wasserleitungen stellt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. unter www.geldundverbraucher.de , Rubrik „Gratis“, „Wintercheckliste – Die 10 wichtigsten Tipps um das Haus winterfest machen zu können“ zur Verfügung.