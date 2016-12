Neues Backzubehör von Städter im Sortiment von MeinCupcake

(fair-NEWS)

Köln, 22.12.2016 – Die Produkte von Städter sind bei Hobbybäckern und Backprofis sehr beliebt. Die Marke aus dem hessischen Allendorf steht seit mittlerweile über 40 Jahren für praktisches Backzubehör, das allerhöchsten Ansprüchen genügt. Ab sofort sind im Online-Shop MeinCupcake viele neue Helfer für das kreative Backen von Städter bestellbar.Neues Backzubehör von Städter bei MeinCupcake erhältlichDas Familienunternehmen Städter ist bereits seit 1973 in der Welt des kreativen Backens zuhause. Zu Beginn waren Ursula und Walter Städter mit einem Verkaufsfahrzeug unterwegs, aus dem das Ehepaar rund 200 verschiedene Haushaltswaren anbot. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Zubehör zum Backen erfolgte allerdings recht schnell nach der Firmengründung die Spezialisierung auf diesen Bereich. Genau zehn Jahre nach dem Start begann das Unternehmen damit, die ersten eigenen Ausstechformen für Backfans herzustellen. Seit dieser Zeit konnte das Portfolio an praktischem Backzubehör kontinuierlich ausgebaut werden. Der Online-Shop MeinCupcake bietet unter www.meincupcake.de/shop/Backzubehoer-und-Kuechenhelfer/ eine große Auswahl an Backzubehör von Städter. Aktuell konnte der Shop das Angebot an Produkten der deutschen Traditionsmarke nochmals erweitern und einige neue Artikel in das Sortiment aufnehmen.Das Backzubehör von Städter eignet sich für Einsteiger und für ProfisBei MeinCupcake werden sowohl Einsteiger als auch Backprofis fündig, wenn sie nach nützlichem Zubehör zum Backen von Städter suchen. Für alle, die erst vor kürzerer Zeit das kreative Backen für sich entdeckt haben, bietet Städter die nötige Grundausstattung an Backzubehör. Ein Teigroller, ein Teigschaber sowie eine hochwertige Rührschüssel sollten beispielsweise in keiner Backstube fehlen. Darüber hinaus stellt Städter auch Messlöffel und Siebe her, die in jeder Küche griffbereit sein sollten. Backprofis nutzen ebenfalls immer wieder gerne Produkte von Städter bei der Zubereitung süßer Köstlichkeiten. Wer häufig mit Kuvertüre arbeitet, findet im Online-Shop MeinCupcake ein äußerst hilfreiches Temperiergerät von Städter. Auch die Tortenschneider und Tortenmesser erfreuen sich bei Profibäckern einer großen Beliebtheit. Die Backhelfer von Städter überzeugen stets durch eine exzellente Qualität. Bevor sie den Fachhändlern angeboten werden, durchlaufen sämtliche Produkte von Städter zunächst strenge Qualitätskontrollen. So lässt das Unternehmen das Backzubehör von den eigenen Konditoren auf Praxistauglichkeit prüfen.Ausstecher für außergewöhnliche Kekse und PlätzchenIm Online-Shop MeinCupcake gibt es nicht nur wunderbare Helfer für die Zubereitung von Torten und Kuchen von Städter zu kaufen. Ein Spezialgebiet des Unternehmens ist traditionell die Herstellung von Ausstechformen für Kekse und Plätzchen. Immer wieder kommen neue Motive hinzu, so dass Städter mittlerweile passende Ausstecher für praktisch jeden Anlass hat. Die Ausstecher von Städter begeistern jedoch nicht nur durch ihre kreativen Motive. Darüber hinaus sind die Ausstechformen auch sehr robust verarbeitet. Für die Produktion der Plätzchenausstecher beziehungsweise Keksausstecher verwendet Städter hochwertigen Edelstahl. Dadurch sind die Ausstecher der Marke aus Hessen rostfrei und extrem langlebig. Nach dem Einsatz in der Backstube lassen sich die Ausstechformen ganz bequem in der Spülmaschine reinigen.



Bildinformation: Neues Backzubehör von Städter im Sortiment von MeinCupcake