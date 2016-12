itelligence AG baut Portfolio für Digitalisierung aus - strategische Partnerschaft mit der web-netz GmbH

Pressemitteilung von itelligence AG

(fair-NEWS) Partnerschaft mit der web-netz GmbH kombiniert das Know-how für SAP-Hybris-Lösungen und SEO-Marketing für die digitale Transformation der Anwender.



Bielefeld, 22. Dezember 2016 - Die <a href="https://itelligencegroup.com/de/">itelligence AG</a>, das weltweit erfolgreiche SAP-Beratungshaus für den Mittelstand, und große Unternehmen, hat eine strategische Partnerschaft mit der web-netz GmbH aus Lüneburg vereinbart, die internationale und nationale Kunden in allen Bereichen des Online-Marketings berät.



Kunden, die von itelligence beim Einsatz der Omnichannel-Lösung <a href="www.itelligencegroup.com/lp/de/hybris/">SAP Hybris Commerce </a>beraten und unterstützt werden, erhalten durch die strategische Partnerschaft mit web-netz auch das erforderliche Fachwissen zur optimalen Gestaltung der über die SAP-Hybris-Lösung gesteuerten Kampagnen.



"Innovative SAP-Projekte für die digitale Zukunft der Anwender werden heute kaum noch losgelöst von Marketing-Strategien geplant. Mit der web-netz GmbH haben wir einen strategischen Partner für alle Aufgaben rund um Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Social Media Marketing, Content Marketing, und Webdesign. Gemeinsam werden wir die digitale Transformation unserer Kunden gestalten", bestätigt Achim Beckmann, Principal Manager Hybris, itelligence AG.



Die digitale Transformation wird nahezu jedes Unternehmen erreichen. Die Marketing-Kampagnen im B2C- und B2B-Umfeld werden immer wichtiger und komplexer. Lösungen für das Kampagnen-Management können nur durch die optimale Gestaltung der Inhalte ihre Wirkung entfalten. Deshalb werden die itelligence AG und die web-netz GmbH ihre Kompetenzen gemeinsam in die Projekte der Anwender einbringen.



"Unternehmen können durch die Digitalisierung mit geringen Aufwänden sehr profitable neue Chancen nutzen. Anwendern, die SAP Hybris Commerce einsetzen oder einsetzen wollen, steht jetzt das kombinierte Know-how der SAP-Berater von itelligence und der Online-Marketing-Spezialisten von web-netz zur Verfügung", erklärt Sebastian Loock, Geschäftsführer, <a href="https://www.web-netz.de/">web-netz GmbH</a>.



2016 ist web-netz als eine von nur zwei Agenturen in Deutschland vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. dreifach mit der höchsten Auszeichnung bedacht worden und gilt somit als bundesweit führende Agentur für Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenoptimierung und Affiliate Marketing.

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 5.600 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2015 einen Gesamtumsatz von 696,2 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland und ist von der Experton Group als SAP HANA Dienstleister Leader Germany 2016 ausgezeichnet worden.

