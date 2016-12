(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 21. Dezember 2016. Auf 40 Seiten stellt sich die ostkanadische Provinz Québec erstmals in einer deutschsprachigen Broschüre vor. Neben den wichtigsten Adressen und Reiseinformationen finden Expedienten in dem Verkaufshandbuch alles Wissenswerte über die größte kanadische Provinz.Auf jeweils zwei Seiten stellen sich zehn der größten touristischen Regionen vor. Dabei werden sowohl die Highlights der jeweiligen Gegend als auch Empfehlungen für Unterkünfte oder Veranstaltungstipps gegeben.Darüber hinaus erfahren die Reiseprofis in acht verschiedenen Rubriken – von Natur pur über das kulinarische Québec bis hin zu Geschichte und Kulturerbe – alle spannenden Informationen über die 30 Nationalparks, Attraktionen für Familien, die Kultur und das Leben der Ureinwohner, die originellsten Aktivitäten sowie Kreuzfahrten, Wellnessurlaub und vieles mehr.Eine große Karte gibt einen guten Überblick über die Lage der Regionen und die wichtigsten Städte wie der Metropole Montreal und der Provinzhauptstadt Québec City.Auf einer Extraseite stellt Québec Original außerdem die verschiedenen Unterkünfte in der Provinz – von exklusiven Stadthotels über urige Lodges bis hin zu außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten wie Baumhaus oder Stelzenhütte vor.Das Verkaufshandbuch kann kostenlos unter quebec.original@gce-agency.com angefordert werden.



Bildinformation: Québec geht erstmals mit einem Verkaufshandbuch an den Counter