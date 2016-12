Viator liegt mit virtuellen Touren voll im Trend: Zeitreisen durch die Metropolen Europas mit der Virtual-Reality-Brille

(fair-NEWS)

San Francisco/Frankfurt am Main, 22. Dezember 2016 – Viator, der weltweit führende Anbieter für das Suchen, Finden und Buchen der besten Reiseerlebnisse der Welt, beobachtet aktuell eine steigende Nachfrage nach virtuellen Touren und baut sein Produktportfolio dementsprechend aus. Bei vielen traditionellen Sightseeing-Touren ergänzt Viator nun die Möglichkeit einer modernen 360-Grad-Führung mit einer 3D-Virtual-Reality-Brille: Urlauber können in vielen Städten Europas eine Zeitreise unternehmen, spannende Fakten über die Vergangenheit erfahren und in die Geschichte eintauchen. Die Teilnehmer fühlen sich, als ob sie hautnah dabei sind – nicht nur für Kinder und Teens, sondern auch für Erwachsene ein unvergessliches Erlebnis und eine außergewöhnliche Art, die Geschichte kennenzulernen. Einige der Touren sind in der Form nur über Viator buchbar und mit einem bevorzugten Zugang zu beliebten Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise dem Eiffelturm, gekoppelt.Zeitreise durch Wien – Antike, Mittelalter und HabsburgIn Wien können Besucher in den Höhlen eines authentischen, mittelalterlichen Klosters in der Innenstadt eine Reise mit der Virtual-Reality-Brille zurück in die Geschichte der Hauptstadt Österreichs unternehmen (ab 19,50 Euro pro Person): Im 5D-Kino erleben sie die römischen Tage der Stadt, die bereits 2000 Jahre zurückliegen, erkunden die Pest-verseuchten mittelalterlichen Straßen, genießen Wiens musikalisches Erbe und entdecken die habsburgischen Kaiser Österreichs durch brillante, lebensechte Animatronik. Danach reisen sie weiter zum Zweiten Weltkrieg mit einem Abstieg in einen Bunker-Nachbau, in dem Besucher sich wie die Wiener Bürger während eines Luftangriffs fühlen. Im Anschluss „fliegen“ sie über die heutige Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten in einem virtuellen Fiaker (Pferdekutsche) mittels spektakulärer 3D- und visueller Effekte.Reise durch das antike Pompei, Rom und Neapel zur Zeit der Gladiatoren und BourbonenBei der 3D-Virtual-Reality-Tour durch Pompei müssen Urlauber sich nicht vorstellen, wie die Stadt zu antiken Zeit ausgesehen haben muss, denn sie erleben es dank einer 3D-360-Grad-Simulation selbst (ab 78 Euro pro Person). Sie sehen den historischen Nachbau des antiken Pompeis – genau so, wie es vor dem Ausbruch des Vesuvs aussah. Die Führung ist auch in Deutsch verfügbar.Exklusiv bei Viator entdecken Städtereisende das Kolosseum im antiken Rom mit der virtuellen Brille in einer kleinen Gruppe (ab 89 Euro pro Person). Die moderne, dreistündige Führung ermöglicht einen bevorzugten Zugang in das Kolosseum. Eine wunderbare Möglichkeit, die populäre Sehenswürdigkeit ohne Warteschlangen, die Besucher sonst erwarten, zu erleben. Der 3D-Rundgang entführt die Teilnehmer in die Welt des römischen Diktators Julius Cäsar. Geschichten von Gladiatoren, Erklärungen der beeindruckenden Architektur sowie ein virtueller Besuch der Arena und des Balkons von Cäsar sind unter anderem Bestandteile der besonderen Führung.Auch Neapel ist mit der Palazzo San Teodoro Virtual-Reality-Erfahrung im wohl berühmtesten historischen Palazzo an der schönen Promenade um eine neue Attraktion reicher. Das Besondere: Im prächtigen Inneren des Palastes aus dem 19. Jahrhundert, der mit wertvollen, neoklassizistischen Dekorationen verziert ist, können Besucher in eine virtuelle Realität durch Geschichte und Kunst eintauchen. Bei der Tour durch das Museum unternehmen sie eine Reise an den rekonstruierten Golf von Neapel zur Zeit der Bourbonen oder sie besuchen ein musikalisches Symposium im Salon (ab 5,50 Euro pro Person, Rundgang auch auf Deutsch möglich).Viator Exklusiv: Ohne Warteschlangen auf den Eiffelturm und virtuell die Stadt erkundenIm Gegensatz zu den meisten Eintrittskarten ermöglicht die Tour Viator Exklusiv: Bevorzugter Zugang zum Eiffelturm mit Virtual-Reality-Führung es, alle Warteschlangen zu umgehen, was in den Sommermonaten bis zu vier Stunden Wartezeit erspart. Besucher können direkt zur zweiten Ebene fahren und alle Hintergründe sowie unterhaltsame Fakten über Paris durch einen geschulten Reiseführer erfahren. Anschließend geht es hinunter in den ersten Stock zu einer Virtual-Reality-Führung durch Paris – eine Erfahrung, die es nur bei Viator gibt. Teilnehmer sehen bis zu zehn Pariser Sehenswürdigkeiten „von innen“, wo sie die Einrichtung bewundern und die Kommentare hören können. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören Les Invalides, der Louvre, Notre Dame, Opéra Garnier und viele mehr. Eine einzigartige Möglichkeit, von einem berühmten Aussichtspunkt aus mehr über die bekannten Sehenswürdigkeiten von Paris zu erfahren (ab 49 Euro pro Person).



Bildinformation: Viator liegt mit virtuellen Touren voll im Trend: Zeitreisen durch die Metropolen Europas mit der Virtual-Reality-Brille