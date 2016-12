Vier Länder – Fünf Schulen: DERPART Delegation eröffnet neue Schule in Vietnam

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 22. Dezember 2016 – Mit einer feierlichen Zeremonie wurde Anfang Dezember offiziell die neue DERPART Schule in A Ding in der Kommune Chaval/Vietnam eröffnet. Nach einer Bauzeit von rund sechs Monaten werden in der neuen Vorschule ab sofort 80 Kinder zwischen drei und fünf Jahren unterrichtet. Der Neubau umfasst zwei Klassenräume, Zugang zu sauberem Trinkwasser durch einen eigenen Brunnen sowie sanitäre Anlagen. Darüber hinaus wurde eine Küche integriert, sodass den teilweise unterernährten Kindern nun eine ausreichende und gesunde Ernährung ermöglicht wird.Die 15-köpfige DERPART Delegation, darunter DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig, DERPART Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Führer, DERPARTner sowie Fly & Help Gründer Reiner Meutsch und die Organisation World Vision, war persönlich vor Ort, um das neue Schulgebäude an die Schulleitung zu übergeben.„Die Eröffnungs-Zeremonie mit traditionellen vietnamesischen Tänzen der Kinder war ein sehr emotionaler Moment. Was für uns eine Selbstverständlichkeit ist – nämlich Rechnen, Schreiben, Lesen und eine gesunde Ernährung – bedeutet für die Menschen hier in A Ding etwas ganz Besonderes“, sagt Aquilin Schömig, DERPART Geschäftsführer.Die Kommune Cha Val gehört zu den ärmsten Kommunen im Nam-Giang-Distrikt. Im Jahr 2013 lebten hier rund 70 Prozent der Menschen unterhalb der lokalen Armutsgrenze.Auch bei Hans Doldi, Geschäftsführer des DERPART Reisebüros Hamm, der das erste Mal bei einer Delegationsreise dabei war, hat die Eröffnung großen Eindruck hinterlassen: „Alle Reisestrapazen waren vergessen, als wir in die Augen der glücklichen Kinder sahen und die tiefe Dankbarkeit der Eltern spürten.“Finanziert werden die DERPART Schulen aus den Einnahmen der Liveshows „Abenteuer Weltumrundung“, die Reiner Meutsch gemeinsam mit DERPART ins Leben gerufen hat, sowie den Spenden, die rund um das Jahr von den DERPART Reisebüros bei der Buchung von Reisen oder mit Extra-Aktionen gesammelt werden.Bereits im Sommer 2016 wurde in Loi Kang/Myanmar eine Grundschule für 60 Mädchen und Jungen eröffnet und eine zweite in Aung Mye/Myanmar. Insgesamt konnten bisher durch die Aktion „DER Welt verpflichtet“ bereits fünf DERPART Schulprojekte in vier Ländern finanziert werden. Weitere Projekte werden in den nächsten Jahren folgen.



Bildinformation: Vier Länder – Fünf Schulen: DERPART Delegation eröffnet neue Schule in Vietnam