Stämpfli GmbH auf Platz 1 im Arbeitgeber-Ranking von kununu.com

IT-Unternehmen in Vorarlberg auf dem Prüfstand: Basierend auf den Daten der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com zeigt ein Ranking die beliebtesten IT-Arbeitgeber in Vorarlberg auf. Lediglich vier IT-Unternehmen haben den Status TOP COMPANY erlangt. Die Stämpfli GmbH, Herstellerin einer Software für Product Information Management, zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern der Branche.Immer mehr Mitarbeiter nutzen die Gelegenheit, ihrem Chef Noten zu verpassen: Mit über 1,4 Mio. Erfahrungsberichten zu 288.000 Unternehmen ist kununu die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum. Auch in Vorarlberg wird eifrig bewertet: Bereits 653 Unternehmen sind gelistet, deren Qualitäten als Arbeitgeber öffentlich einsehbar sind. Aus der IT-Branche sind 24 Firmen vertreten, den Status TOP COMPANY haben lediglich vier Arbeitgeber erzielt: Diese Auszeichnung wird vergeben, wenn mindestens 6 Arbeitgeber-Bewertungen vorliegen und ein Bewertungspunkte-Durchschnitt von mindestens 3 Punkte erreicht wurde.Die beliebtesten Arbeitgeber der IT-Branche in VorarlbergRanking gelistet nach Punkteanzahl auf www.kununu.com Platz / Unternehmen /Gesamtnote(5 Punkte maximal)1. Stämpfli GmbH 4,472. ACP Gruppe 4,163. Axians ICT Austria GmbH 3,944. IBM Österreich 3,32Kriterien: Region Vorarlberg, Branche EDV/IT, Status TOP COMPANY, 07.12.2016Quelle: kununu.comDas Ranking zeigt auf, dass die Arbeitgeberqualitäten unabhängig von Unternehmensgröße oder Markenbekanntheit sind. Die Bregenzer Stämpfli GmbH kann sich als schlankes Unternehmen gegenüber Giganten wie IBM erfolgreich behaupten. Hansjörg B. Gutensohn, Geschäftsführer der Stämpfli GmbH, freut sich über diese Auszeichnung: „Die positiven Erfahrungsberichte meiner Mitarbeiter freuen mich sehr, da sie eine Bestätigung für unsere Bemühungen sind. Die Stämpfli Gruppe nimmt ihre Verantwortung als Arbeitgeber ernst und achtet auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wir hören genau hin, was unsere Mitarbeiter benötigen und gehen auf Bedürfnisse bestmöglich ein. Und das machen wir auch gerne, denn wir sind überzeugt, dass zufriedene Mitarbeiter die beste Arbeitsleistung vollbringen.“ Die vorbildlichen Arbeitgeber-Qualitäten der Stämpfli GmbH haben einen Ursprung: Das Mutterunternehmen, die Stämpfli Gruppe, erzielt seit Jahren Top-Ergebnisse beim Swiss Arbeitgeber Award.Neben der Auszeichnung als TOP COMPANY hat Stämpfli auch das Gütesiegel OPEN COMPANY erlangt: Mit diesem Gütesiegel werden Arbeitgeber prämiert, die ihre Mitarbeiter aktiv einladen, eine öffentliche Bewertung abzugeben oder einen Erfahrungsbericht mit einer Stellungnahme kommentieren.



Bildinformation: Hansjörg B. Gutensohn, Geschäftsführer Stämpfli GmbH, freut sich über die Auszeichnung als bester IT-Arbeitgeber in Vorarlberg /Stämpfli GmbH