Pressemitteilung von Nabenhauer Consulting

Textvorlagen Kommunikation via XING

(fair-NEWS) Steinach im Dezember 2016, Nabenhauer Consulting setzt auch bei dem aktuellem Online-Angebot auf bewährte Werte. Und dies kommt bei den Kunden gut an. Alles Wissenswerte rund um den neuen Service und seine Bedeutung für die Branche lesen Sie hier



Das neue Onlineangebot



Tradition und Moderne von werden auf

Verwenden Sie die Textvorlagen für Ihre Kommunikation via XING, um Folgendes zeitsparend und effizient zu erledigen ...

-Kontakt-/Gruppenpflege

-Geburtstagsnachricht

-Profilbesuch

-Referenzanfrage

-Anwort auf ein Lob

-und mehr



Bildinformation: Textvorlagen Kommunikation via XING

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

«Internet & Co: Textvorlagen Kommunikation via XING bringt frischen Wind in den Markt»

