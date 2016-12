Handouts für Tripada Yoga Ã® Basic Plus und Mediate erschienen

(fair-NEWS)

Endlich neu erschienen - die Begleithefte zu den beliebten Tripada Yoga ® "Basic Plus" und "Mediate" Kursen aus der <a href="www.tripada-wuppertal.de">Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga</a> ® in Wuppertal. Nach langjähriger praktischer Erprobung der Konzepte im Unterricht konnten nun die Fotos erstellt und die Handouts grafisch gestaltet werden. Die ersten 2000 Exemplare wurden bereits geliefert.Das 6- seitige Faltblatt dokumentiert den Tripada Yoga ® "Basic Plus" und "Mediate" Kurs, so dass die Teilnehmer den Verlauf zu Hause nachvollziehen können.Nach dem Booklet zum Tripada Yoga ® Basic Kurs über 50 Seiten, dem 6- seitigen Handout und dem dazugehörigen A 1 Plakat wächst mit den Handouts die Palette der hochwertigen und professionellen Kursbegleitmaterialien an.Plakate zu den Kursen sind bereits in der Vorbereitung.Vor kurzem ist auch das 180- Seiten Trainermanual für den Tripada Yoga® Basic Kurs fertig gestellt worden. Er wird derzeit in 5 verschiedenen Städten einer Erprobung unterzogen. Die zweite, verbesserte Auflage ist in Vorbereitung.



Bildinformation: Handout zum Tripada Yoga ® Basic Plus Kurs